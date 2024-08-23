情緒健康｜新手父母常見情緒困擾 醫籲5大警號應立即求醫

夫妻有BB當然很開心，那種既興奮又緊張的感覺令人畢生難忘，尤其是期待已久的第一胎，但精神科專科醫生潘雲平提醒，BB對新手父母絕對是一個挑戰，亦是一種壓力，有壓力不一定是壞事，因它可推動父母學習和進步，但壓力如果處理得不好或父母對自己要求過高，就有機會演變成情緒困擾等問題。

資料來源：潘雲平醫生



潘雲平醫生指出，常見新手父母的情緒困擾，包括以下幾類：

1. 過分緊張、擔心、焦慮甚至惶恐：「極端的例子甚至可能連BB也不敢碰，怕會弄傷他，又有些會怕自己不懂得掃風，掃完風後 BB會嘔，所以連一些基本事情也不敢做。」

2. 低落，氣餒，無助：「因為有些照顧BB的工作看別人做容易，偏偏自己無法做到，於是會自覺很『冇用』，看見BB也不開心。」潘醫生說。

3. 易怒：將自己的無助或擔憂轉化成嬲怒，然後遷怒於其他人，甚至BB身上，經常引發「忟憎」。

個案分享：新手爸爸患上抑鬱症

一位新手爸爸40多歲，做文職工作，結婚好幾年一直沒有小朋友，經過幾年嘗試後終於成功，卻沒料到是一對孖胎。孖胎一般出生時已較輕，他的孖胎早產了八星期，於是比正常更細小，出生後要住加護病房，令他由原本很興奮的心情去到一個很擔憂的狀態，最後小孖胎順利出院回家，但這位爸爸因為要兼顧進出醫院、照顧太太及自己上班，已經疲累不堪。

誰知「沒有最壞，只有更壞」，疫情過後經濟復甦不似預期，孖胎出生不久他竟被裁員了，家中只餘下太太一人成為經濟支柱，他變身全職爸爸。他們各自的家庭狀況，都未能給予太大的支援，所以這位新手爸爸要獨自支撐照顧孖胎的局面，一來很吃力，二來自我形象也大受影響，和舊同事、朋友聚會沒有共同話題，因為其他人的BB都是由太太或家傭照顧，只有他是「住家男人」。

漸漸他覺得自己很「廢」，非常內疚自己未能帶一個舒適的家庭給太太及BB。而兩個BB由於早產，吃奶偏少又容易嘔及便秘，晚上又睡得不好，令他經常要起來照顧，睡眠嚴重不足。他曾嘗試和太太訴說，但太太本身工作也很忙，每天下班已很疲累，形成他的情緒沒有宣洩的渠道，情緒變得低落及緊張，終於「爆煲」，家人察覺不妥勸他見精神科醫生，確診患了抑鬱症。

「這類病例一般以抗抑鬱藥治療會有幫助，而因為他要照顧BB，所以處方了新一代副作用較少、不會引致渴睡的抗抑鬱藥給他，此外醫生也進行心理輔導，聆聽他的壓力，和他談了關於角色轉變、突發事件、身體的調整等問題。同時醫生也引導他看到雖然他暫時失去了事業、朋友等，但同時亦有得著，包括新的身份，技能等，並建議他尋求社區資源協助。他的病情一直有改善，至今仍繼續覆診。」潘醫生表示。

她提醒，若父母的情緒問題沒處理好，有機會影響育兒的能力，繼而影響小朋友健康、社交、情緒的發展，而家庭氣氛不和諧也會影響伴侶之間的關係，因此必須正面處理。而新任父母若發覺伴侶有以下「情緒警號」，值得盡快諮詢專業人士：

出現

1. 最常見的是發覺伴侶的性格、行為和平日不同，例如容易『忟憎』，多說幾句便發脾氣。

2. 發覺伴侶很緊張，對每件事都非常擔心，對湊BB感到害怕，自覺不能處理BB的情況，一些簡單的決定也下不。

3. 沒有什麼特別原因便哭起來，經常說一些很「灰」的話。

4. 伴侶睡得很差，食欲不振，明顯消瘦，而和BB應有的互動則很少做，或甚至做不來。

5. 這些情緒明顯影響了自理及照顧BB的功能。

除了有需要時盡快求助，準備工夫也十分重要，產前準備得好有助減少照顧BB時手足無措影響情緒。潘醫生本身也是一位媽咪，「首先要了解懷孕情況，包括母親在懷孕十個月期間的各種身體變化；其次是育兒資訊不能少，包括如何沖涼、餵奶、掃風，如何分辨BB哭聲是代表肚仔餓還是不夠暖，諸如此類，做新手父母之前必須學習。」

另一方面，父母之間也要好好溝通，因為每個人本身的成長環境都不同，所以照顧BB的概念、習慣等也可能有分別，必須了解有了BB後大家有什麼期望？心情如何？有什麼困難？以及將來如何分工等等。「最後，有時父母會希望在照顧和居住環境上做到完美，但其實這會令自己受到很大壓力，因此應明白現實中很多事不會完美，我們做到good enough已經足夠，反而應盡量爭取休息時間，減少精神和體力的透支。」潘醫生表示。