育兒｜父母給子女適當空間 有助提升自主學習動力

「點解Bowie一定要我督促佢，先至肯溫書？可唔可以令佢有少少自發性學習嘅動機？」Bowie的爸爸拜託心小姐。

資料授權：心小姐 - 教育及兒童心理學家



根據父母形容，就讀中二的Bowie是一個天資聰穎、算是聽爸媽話的女兒。她的成績中等，每天準時上學，交齊功課。可是，Bowie 同時是一個不夠努力讀書的學生。她彷彿只肯盡最基本的學習責任，不願付出更多努力去提升成績。父母叫她溫習，她既不會拒絕，卻又不會很落力。父母不叫她，她就不會溫習。父母表示Bowie現時好像選擇「躺平」（無慾無求的處事態度)，他們不想再每天拉牛上樹般督促她學習……

兒時創傷致性格冷漠「我做得唔好就會打我…… 我仲可以點反抗？」

心小姐看著Bowie一副不在乎，甚至帶點不屑的樣子，應該不想見她——大概是順從父母的指令才來的吧。因此，心小姐猜需要一段時間與她建立關係。

心小姐沒有直接與Bowie討論學習，而是與她輕鬆閒聊，了解她的喜好（主要是打機）。她繃緊的表情慢慢緩和。她說話的內容、幽默感和流暢度，均顯示她富創意及機靈的性格特質。 因此心小姐找到適當的時機，輕輕問Bowie對學習的看法。她酸溜溜地回答：「阿爸阿媽叫我做乜，我咪做囉，反正我反抗都冇用。不過，我個人好chill（放鬆/隨興），唔想咁辛苦，所以淨係會做最少。科科合格，升到班就夠啦！」

心小姐很好奇問：「你幾時開始咁諗㗎？」，分不出Bowie是在冷笑，還是苦笑：「姑娘，其實我有兒時創傷㗎。我小學嗰時，阿爸阿媽都好惡。佢哋超緊張我嘅成績，日日要我做好多補充練習。我做得唔好就會打我…… 我仲可以點反抗？」

我無得揀，無自由㗎！ Bowie

心小姐的心涼了一截：「你依家讀書係為咗自己，定係爸爸媽媽？佢哋仲有冇打你？」Bowie斬釘截鐵地說：「梗係為咗佢哋啦！我無得揀，無自由㗎！不過起碼依家佢哋唔會再打我，淨係會鬧。」

心小姐真誠地表示會盡力與她的父母溝通，改善他們管教的方式。Bowie卻潑冷水，亦流露一點恐懼：「唔好啦， 佢哋唔會改到㗎！我驚你講完仲衰咗。你話俾佢哋聽我依家好OK，我好chill……」顯然Bowie已把現況合理化，對自由度的期望很低，而且抱消極及放棄改變的態度（真的是選擇「躺平」）。

願望看似平凡卻觸不可及？「想平日可打機半小時」

心小姐問Bowie有什麼願望。她說想在平日完成功課和補充練習後，有半小時時間打機（現時只在週末有一小時）。心小姐覺得要求不過份，便答應向她父母探探口風。接著，她們繼續閒聊。Bowie訴說學校裡發生的趣事，並分享與好友們互相收集對方「黑材料」（糗照）的日常。好幾次心小姐都忍不住，一起放聲大笑……

輪到父母面見心小姐時，媽媽的表情流露傷感：「頭先喺出邊等嗰陣，隱約聽到你同Bowie傾得好開心，我好耐無聽過佢大笑啦…..」心小姐知道她與父母有隔閡的原因，一時不懂得反應。心小姐回過神後鼓勵他們：「Bowie頭腦靈活，又多朋友，佢分享嘅嘢真係好有趣。我相信如果你哋肯用心聆聽，修補同佢嘅關係，佢會慢慢同你哋傾多啲！」

好多時父母越緊貼仔女嘅學習，仔女就越被動。 心小姐

接著，心小姐與Bowie的爸媽聊最關注的學習動機問題。媽媽說她在網上看過「內驅力」一詞，覺得是Bowie缺乏的能力。心小姐十分同意，並向Bowie父母解釋 —— 如果想學生有內驅力，要先給他們適度自主的機會。如果生活由父母主導，甚麼都「無得話事」，內在動機終會被磨滅。心小姐語重深長地對他們說：「我知道爸爸媽媽關心Bowie嘅學業，花好多時間貼身督促佢，管理佢嘅日程，希望佢未來順利。但正正因為咁，Bowie無自主嘅空間，亦鍛鍊唔到佢自控嘅能力！好多時父母越緊貼仔女嘅學習，仔女就越被動。Bowie就嚟高中，希望爸爸媽媽可以多啲信任佢，尊重佢嘅意願，適時退後一步，俾佢嘗試做決定。咁先幫到佢學習主導自己嘅學習同人生！」心小姐乘勢請他們考慮與Bowie商討溫習和打機的時間分配。這對爸媽對視一眼，好像有所感悟……

下一次面見時，Bowie媽媽告訴心小姐，Bowie很著緊今天要準時與見她見面。甫見面，Bowie已急不及待，充滿笑容地對心小姐說她過去一個星期履行了承諾。Bowie完成學習作業後，真的每天都被父母允許有打機時間！

心小姐微笑恭喜她，也提醒她這是父母信任她的表現，要繼續保持自律。心小姐建議今天與她做職業性向問卷，找找未來適合她的工作，之後訂一下學習目標。Bowie爽快地答應：「好！」

《本文獲心小姐 - 教育及兒童心理學家授權轉載》

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「「我無得揀，無自由㗎！」聽話卻躺平的女兒？】

作者簡介：註冊教育及兒童心理學家，曾於香港和英國頂尖大學接受教育。

筆者希望透過分享在學校和診所工作的點滴，提升大眾對精神病的學童的關注。