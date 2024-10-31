情緒壓力｜學童學業壓力大致崩潰 心理學家指父母「這麼做」為佳

Poppy有自閉和焦慮症的症狀，容易有固執及放大問題的思維，比較難適應轉變。升上小四已經快一個月，她還是覺得很不習慣。父母說她這兩個星期脾氣非常暴躁，每天放學都大發脾氣。

資料授權：心小姐 - 教育及兒童心理學家



最讓父母頭痛的是，之前回家後會自動自覺做功課的Poppy，今年開始抗拒做功課。每次在家叫她做與學習有關的工作，她便會崩潰痛哭，還尖叫亂跳。

父母擔心鄰居受不了噪音滋擾，便請心小姐暫停社交技巧訓練，先處理她做功課的困難。

學童難以跟上學習進度 致懷疑自己能力

心小姐一般見學生的時候，不會直接討論他們的問題或需要改善的地方，而是先關心他們最近的情況，以免先入為主。心小姐問Poppy最近過得怎樣。

Poppy苦著臉說：「我喺學校遇到好大困難，唔知點算……」

心小姐儘量溫柔地問：「發生咩事呀？」

她解釋：「四年班學嘅嘢好難，我啲成績無三年級咁好。老師成日叫我哋努力啲讀書，又話我上堂唔夠專心，搞到我好緊張，同埋懷疑自己嘅能力，越嚟越冇自信！」

原來Poppy難以接受幾個科目的難度同時提升，以及自己的成績比三年級退步。她因為達不到老師的要求，得不到讚賞而感到非常沮喪，又不想讓父母失望，便把焦慮壓抑在心裡，漸變得煩躁易怒。

心小姐表達關心後問：「最近嘅困難有冇影響你喺屋企做功課嘅情況？」

Poppy激動地回應：「梗係有啦！我而家成日同自己講要俾心機做功課，但係我一見到啲功課，個腦就係咁諗老師講嗰啲嘢，搞到我勁驚！我完全開始唔到啲功課……」

不少學生與Poppy一樣，覺得功課是壓力來源，有些更視它為「敵人」。其實為什麼學校都要求學生做功課呢？

功課成壓力來源？專家教你「與功課做朋友」

心小姐最近主講了一個初小家長工作坊，題目是「與功課做朋友」。我首先與家長探討孩子「好好做功課」的益處，提醒自己為什麼值得花心力和時間協助他們：

1. 及時鞏固記憶 - 透過溫習當天所學，促進知識從短期記憶，轉移至長期記憶（減少遺忘及未來溫習的時間）

2. 提供學習輔助 - 通過由淺入深的功課練習（支架式教學），協助孩子掌握新知識和技巧

3. 改善技巧和習慣 - 給予機會了解孩子的學習需要和難處，教導解難和答題技巧，培養良好的習慣，提升測考表現

針對支援孩子3個方面 助提升做功課效率

下一步是提升子女做功課的效率！心小姐為家長提供不少實例和策略，增強孩子以下三個方面：

1. 動機

與孩子討論做功課的益處、提供自主及選擇的機會、聯繫課堂所學和日常生活的應用、運用遊戲或比賽形式的活動、多讚賞及鼓勵、讓孩子承受自然後果（如欠交被罰）等

2. 習慣

教導孩子抄家課冊和收拾書包的步驟、建立常規及時間表、設置適當的學習環境（舒適並遠離電子誘惑）、善用視覺提示和工具（計時器、功課袋）等

3. 技巧

每個孩子做功課時遇到的困難都不同，家長宜細心觀察和理解，耐心地提供針對性的提示及指導，協助孩子找出錯誤並解難，慢慢學會獨自完成。

例子｛有困難時需要針對性支援｝：

- 因小手肌較弱抗拒寫字，可教導孩子執筆和小手肌訓練

- 若有讀寫困難，可讓孩子學習猜字義、中文拆字、英語拼音

- 注意力不足時，為孩子建立圈重點字詞和檢查的習慣，避免不小心的錯漏

而像Poppy般被情緒困擾的孩子，則需要輔導和情緒管理上的協助，才能有效率地做功課 —— 要知道，情緒平穩是學習的基礎！

想處理好學業？首要條件先處理情緒

心小姐問Poppy：「你做功課嘅時候，腦入面邊個諗法令你最緊張？」

Poppy思考片刻後回答：「我做得唔夠好、我做唔到老師嘅要求……」

心小姐引導Poppy明白負面思維會引致負面情緒，亦會降低學習和專注的能力。心小姐建議我們可以嘗試把比較正面、有幫助的想法加進腦袋裡，以減少壓力，同時改善動力和表現。

心小姐請她為自己想想：「你覺得有啲咩諗法，可以令自己舒服啲，幫到我哋做功課？」

Poppy提出一些不錯的建議，心小姐也為她多添幾個，包括：

- 「我會慢慢嘗試，慢慢進步」

- 「我可以積累信心」

- 「我覺得四年級的課程難，老師的要求高是正常的」

- 「不要和三年級的表現比較」……

Poppy的苦臉終於鬆了一點。心小姐鼓勵她逐步透過新的想法緩和情緒，亦與她分享了幾個讓她做功課又快又好的貼士。

建議家長協助孩子 建立對功課的正面積極

最後，心小姐她們一起把Poppy的困難及解決方案，分享給她爸爸媽媽。父母聽過原由後，對Poppy暴躁行為的怒氣全消，反過來加以安慰，對她多了一份體諒和關懷。

適量和適合的功課是我們學習上的朋友，有效鞏固知識的工具。建議家長協助孩子建立對功課正面積極的態度和技巧，從中得到最大益處。

《本文獲心小姐 - 教育及兒童心理學家授權轉載》

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「我太緊張，做唔到功課！」功課是朋友還是敵人？​】

作者簡介：註冊教育及兒童心理學家，曾於香港和英國頂尖大學接受教育。

筆者希望透過分享在學校和診所工作的點滴，提升大眾對精神病的學童的關注。