情緒健康｜懂得感恩能培養正向心理 專家教你五個方法改善心情

情緒，是一個很大的課題，可以牽連很廣泛。無論你是擁有＂Winter Blue＂、疑似S.A.D (Seasonal Affection Disorder) 、還是真•S.A.D，其實都可以做些事情，幫助自己，走出傷心的圈套。亦有人指出「感恩」能培養正向心理，寫下每天感恩的事，能助我們看見生活點滴美好。現今科學家已證實，培養感恩習慣對人的身心都有正面幫助。

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改善心情的方法

1. 曬曬太陽

如散步、去公園或花園或只是坐在窗戶旁。多接觸自然光，讓身體吸收更多維他命Ｄ。

2. 由飲食入手

不少被稱作「開心食物」所含的營養素有助平衡荷爾蒙分泌，改善心情。

當中的營養素包括：色氨酸、維他命B雜、鈣、鎂、奧米加3脂肪酸等。

3.寫日記

透過寫日記讓我們沉澱一天經歷的事情，並探索自己內心的情緒。

4. 學習自我放鬆的技巧

做一些能抒暢身心的活動，包括深呼吸、聽音樂、探索大自然。

5. 找專業人士幫忙

SAD常見的治療有光照治療(LIGHT THERAPY)，另外亦可向精神科醫生、 輔導員或治療師等相關專業人士幫助。

透過感恩改變大腦思維路線 從此搭對線

研究指出, 擁有感恩習慣, 能重新調整大腦思路路線, 改變你的思維過程, 對身心產生重大影響。而感恩的人會有較健康的行程習慣，括選擇健康的食物、 常做運動和飲用較少含咖啡因的飲品。

心理方面

感恩的人會有較正面的情緒，對人生更積極，較強的抗逆能力。亦會有較好的人際關係。

生理方面

有較健康的身體，例如較良好的睡眠質素和血壓水平。

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