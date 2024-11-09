產婦突發狀況須立即剖腹　老公卻要夾時辰八字要求醫生「再等等」

中國浙江一名住院產婦，在11月3日發生緊急狀況需盡快剖腹，但產婦的丈夫卻堅持要等良辰吉時，急得醫生當場撥電話call out勸說，而網友氣嗆「別出事了再來怪醫院，生辰八字真的會害死人」。



即睇事發經過：



中國浙江一名住院產婦發生緊急狀況需盡快剖腹，但產婦的丈夫卻堅持要等良辰吉時，急得醫生當場撥電話call out勸說。（微博截圖）

醫生急得像熱鍋上的螞蟻，因為該名產婦已出現非常緊急的狀況，據她判斷得儘快剖腹…（微博截圖）

但陪病的產婦丈夫因外出不在，而產婦本人也猶豫不決。（微博截圖）

綜合內地媒體報導，11月3日，浙江一家醫院內有網友拍下視頻，指出產婦和家屬想要「卡點生娃」，也就是挑良辰吉時為胎兒接生。

但醫生急得像熱鍋上的螞蟻，因為該名產婦已出現非常緊急的狀況，據她判斷得儘快剖腹，但陪病的產婦丈夫因外出不在，而產婦本人也猶豫不決。

醫生表示產婦雖然有權自己決定何時生，但當時情況要儘快剖腹產。

影片中顯示，醫生急得雙手插腰，對產婦表示「你電話打通了我來說，甚麼叫沒甚麼事情？」

後來醫生對電話裏的產婦丈夫說道，「雖然生產權是產婦個人的，法律有規定的，若你們有自己算過的時間，我們盡量尊重。但是這個過程當中的風險，我給你觀察，就是現在我觀察了，現在就是得剖啊，我判斷就是要剖！」

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消息一出，也引發網友議論紛紛。有人留言表示：

．「生辰八字會害死人」

．「我們產科主任上個月剛遇到一個這樣的，不止要卡點，還想要調產床方向卡吉位」

．「老婆都要生了，丈夫還外出」

．「越拖只會對孩子不利」

．「到時產婦和小孩有問題可別賴醫院」



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