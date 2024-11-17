老爺病危大嫂未曾探望 更嫌他「影響我家活動」！叔仔嬲到想打人
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
媳婦和夫家的關係總是難以拿捏。一名網友表示自己爸爸病危住院到過世，大嫂都沒來探望過，還說因為老爺的關係，自己家都沒辦法安排活動，讓事主難以釋懷。
一名網友在PTT上發文表示，自己爸爸住院兩個月直到過世，期間大嫂跟弟婦都沒探望也沒參與，「這我可以理解，畢竟沒甚麼感情」，不過事主哥哥還是會去醫院看爸爸。
但是有天事主在路上遇到大嫂，大嫂問他要去哪裏，「我說還能去哪，當然去醫院探望我爸」，結果大嫂竟然回「你爸這樣，我們家都沒辦法安排活動」，讓事主超傻眼，「當下我拳頭硬了很想甩她巴掌，你沒幫上忙就算了，我也沒要你幫忙或探望，爸爸病危竟然抱怨影響你們的活動」。
後來事主爸爸過世，幾個月過去，直到現在他還是很有情緒，對大嫂說的話無法釋懷。
大嫂的言論引發網友眾怒：
．「建議離婚，對方一家都垃圾」
．「這樣講真的超欠揍」
．「那叫白目吧，可以理解不想探望，但真的不需要說那種話」
也有不少人提供狠毒反擊：
．「你媽如果有生病麻煩提早跟我們說，怕安排了活動衝突到」
．「你媽病危我會叫哥哥不要去探望以免影響到你們小家庭的活動」
【延伸閱讀，更多家庭關係故事】
+8
老爺稱願出學費讓孫兒讀私校 一年後竟反悔再反口 激到人妻抓狂
+7
中年漢有家庭有工作卻「長住網吧」！曾「做錯一事」不敢面對孩子生父繼母強行將女兒名字改成「xx壞」！屢勸不聽 政府也看不過眼兩代人育兒心態起衝突！外公讓半歲孫兒喝甜飲 女兒不滿他卻反駁婆媳｜奶奶太囉唆怎辦？新抱「以彼之道還施彼身」嚇到奶奶即投降沉迷打機、情勒問女兒攞錢！她嘆母親活過半百仍只懂「啃小」
延伸閱讀：
媳婦整天被公婆要求「貸款」買家用 她曝：公公沒錢硬要全自費醫療
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】