婆媳｜奶奶太囉唆怎辦？新抱「以彼之道還施彼身」嚇到奶奶即投降

婆媳關係是家庭生活永遠繞不開的議題，近日有網友發文分享，稱自己有一個很囉唆的奶奶，便想讓她也嚐嚐被念的感覺，結果讓這名網友直呼「真爽」。



事主表示自己的奶奶很囉唆，於是她決定讓奶奶也嚐嚐被囉唆的滋味。（Canva）

事主在Dcard以「身為媳婦最爽的瞬間」為題發文，表示自己的奶奶很囉唆，連小孩頭髮剪歪了也能埋怨的那種，於是她決定讓奶奶也嚐嚐被囉唆的滋味。

當事主發現家中電線亂放時，她便開始埋怨，說房子老舊這樣有電線走火的風險，叫奶奶要記得收好。面對奶奶囤積的大量物品，她就直接請奶奶把東西都拿去回收，表示這樣家裏會比較寬敞。奶奶回應，說那些佛書都是要留的，但事主「不依不饒」，表示那些佛書內容都一樣，且奶奶也沒有每天看，叫她「留兩本就夠了」，讓奶奶無言以對。

還有一次奶奶把雪櫃裝到大爆滿被事主發現，她當下就表示要清理雪櫃，要「拿個垃圾袋來全部丟掉」，奶奶則說自己可以留着慢慢吃，於是事主就開始埋怨，「妳的胃不是不好嗎？這些東西還能吃嗎？丟掉就好了」。奶奶終於被埋怨到受不了，直說「好啦，不要再念了」，這讓她覺得好爽，平時奶奶甚麼都要埋怨，現在終於讓她體會到被囉唆的不爽了。

事主認為這一次是自己完勝，奶奶應該不想讓我老公再帶自己回去了，她也很開心自己能趁機說出心聲，「嚴重囤物症真的讓我每次回去都很不舒服」。

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文章引來大量網友留言，不少人支持事主的做法：

．「實話實說而已呀，繼續保持！以後就不用回婆家了」

．「只能說妳很厲害敢這樣念妳奶奶」

．「奶奶：啊妳幾時要回去？ 比她還會念就對了」



也有網友表示自己的奶奶也很愛囤物：

．「奶奶都喜歡打着不要浪費的名義留一堆沒必要的東西欸。隔夜菜也是，以前斷捨離她還翻垃圾撿回來要繼續用，跟她說過期了還跟我說沒關係」

．「囤物癖很煩，會讓好不容易整理乾淨的客廳又一直變回垃圾場，沒有在使用的物品累積一堆沉重的灰塵，佔滿很多抽屜」



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