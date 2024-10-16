兩代人育兒心態起衝突！外公讓半歲孫兒喝甜飲　女兒不滿他卻反駁

小嬰兒在飲食方面總是要特別注意，近日卻有網友發文，表示她的父親餵她七個月的小孩喝飲料，讓她相當生氣。



有網友早前表示，她的父親餵她七個月的小孩喝飲料，讓她相當生氣。（Canva）

事主在Dcard發文分享，表示自家的父母雖然願意幫忙帶小孩，但也常常踩到她的底線。近日她回娘家時，將自己七個月的小寶寶交給父母照看，自己去補眠片刻。想不到她起床後，父親很開心地說，剛剛小孩喝「金蘋果」喝得很開心，還「一直討一直要」。

事主在知道「金蘋果」是一種飲料後十分生氣，認為才七個月的寶寶不應該喝這麼甜的飲料，且自己從沒有給小孩吃過加工食品。但父母不以為然，認為喝一點點沒甚麼，「你們小時候還不是這樣長大的！」，還說就是因為事主禁止小孩吃很多東西，所以小孩都長不大。她則氣憤地回應自己只是禁止小孩吃零食，「你們給的都是垃圾食物當然要禁啊！」

事主對自己父母的態度十分生氣，認為他們有許多觀念既過時又傳統，反而是婆家人十分配合她教養小孩，不用擔心他們亂給小孩吃東西，讓她十分苦惱如何教育自己的父母。

相關文章：兒子被爺爺嫲嫲寵壞 一得不到就喊 媽媽嘆心很累或得當一次衰人

+ 10

文章引來大量網友留言，很多網友理解事主，認為這樣對小孩真的不好：

．「我家侄子就是小時候沒有禁止，現在超難餵養，整天只想吃糖果餅乾飲料」

．「好扯，你父母好沒常識，喝了甜份這麼高的飲料，不僅危害健康，還有可能導致寶寶厭奶」

．「我爸也常常要給我兒子喝可樂，我氣瘋」



不少人建議事主採取強硬的態度：

．「我們家是不守規矩就看不到孫，也不要求長輩帶小孩，勸導無效就執行，沒甚麼好說的」

．「態度硬起來，你爸媽不改這種不對的觀念，之後小孩不給看就是不給看」

．「如果講不聽，你應該不回去娘家以示抗議，不然他們不知道事情的嚴重性」



【延伸閱讀，更多嬰兒健康飲食建議】



發育｜孩子做事總是難集中？除蛀牙外 過多甜食還有7大健康隱憂

+ 23

全脂奶｜比低脂奶脫脂奶更有益！別怕致肥 一原因反有助控制體重

+ 11

延伸閱讀：

1年要給孝親費20萬...嫁家貧男友會「幸福」嗎？網籲看這一點

小情侶想同居…她好奇感情是否會升溫 網：用來磨合建議「住兩房」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】