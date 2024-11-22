聖誕｜香港愛樂團「聖誕奇幻交響曲」互動劇場 限時獨家9折優惠

聖誕活動｜臨近聖誕節，各位爸爸媽媽，準備好和子女一同度過一個難忘的聖誕了嗎？香港愛樂團，與Creative Collab和Baumhaus共同邀請您參加一場充滿節日氣氛的合家歡音樂和互動劇場「聖誕奇幻交響曲」，創造出一場適合所有年齡層，引人入勝的、富有教育性的沉浸式體驗。劇場將展示各種音樂形式、樂器和互動活動，不論大人或小孩都可以投身在魔法世界當中，盡情享受由樂團為你帶來的視覺與聽覺的衝擊！



香港愛樂團，與Creative Collab和Baumhaus共同邀請您參加一場充滿節日氣氛的合家歡音樂和互動劇場。屆時樂團會聯同充滿活力的表演者，為您演譯動人的古典音樂作品和您心愛的聖誕歌曲，帶來視覺和聽覺的享受。

故事始於遠在北極的魔法世界，聖誕仙子交響樂團本來一直透過快樂的旋律、活潑的節拍及和聲交織成全球聖誕精神的來源。但今年，仙子們的音樂開始出現問題，曾經充滿活力的節日魔法正逐漸消失。當中三位年輕的仙子音樂家——旋律、節奏和動感正正因此而失去自己的力量。她們學習團結起來，在首席指揮聖誕老人和其他仙子樂團團員的幫助下，三人踏上自我啟發的旅程，創造出一場能夠拯救節日的強大聖誕精神交響曲。

請注意，演出部分收益將用於音樂獎學金——這是慶祝這個節日最完美的方式！在VIP區的12歲以下觀眾將被邀請上台參加小小指揮家環節。

「聖誕奇幻交響曲」活動日期 & 場次：立即購票

14 Dec 2024 (Sat) | 14:30

14 Dec 2024 (Sat) | 18:30

15 Dec 2024 (Sun) | 11:00

15 Dec 2024 (Sun) | 14:30

演出時間約1小時15分鐘

01空間特別優惠價9折：立即購票

C/D 區: $396/單人 (原價: $440)

B/E 區 : $297/單人 (原價: $330)

A/F 區 : $198/單人(原價: $220)