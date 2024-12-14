育兒｜運用多感官學習法加深記憶 助讀寫障礙學童重拾學習興趣

以下可能是部分家長的心聲：「點解我個小朋友會咁懶惰？完全無興趣睇書和寫字，又唔願意溫習和做功課，開始跟唔上功課進度了」、「我已經預早幫佢溫習默書，但係永遠都好似記唔入腦」、「抄寫經常抄漏，或者抄多筆劃，筆順又亂，需要花費大量時間來改正。」

本文作者：香港中華基督教青年會註冊職業治療師鍾采諭



以上的情景，想必會讓家長感到困惑和無奈，但重要的是要理解，小朋友並不是懶惰或故意不溫習。很多時候，他們其實遇上了學習困難。

有讀寫障礙的學童智力與常人無異，但偏偏閱讀和書寫方面感到十分吃力，漸漸令他們失去學習的動力和興趣，甚至會影響自信心。如何能夠令他們再次接納文字，重拾學習興趣呢？ 關鍵在於以有趣的方式進行互動學習，並與學校溝通以作出適當的調整。

多感官學習法 利用聽覺、視覺、觸覺學習

多感官學習法同時利用聽覺、視覺和觸覺，更有效地協助學童認字。家長可以利用有聲書，讓學童在閱讀的同時聆聽故事內容，能幫助他們熟悉字詞的正確發音，加深學童對文字的記憶。家長亦能夠陪伴他們聆聽故事並討論情節，可以增進親子之間的互動，使學習變得更加生動。

在故事中學習到的新詞語，家長可以進一步引導孩子在不同物料上進行練習，以增強他們的觸覺體驗，幫助他們更加牢固地記住這些字詞。例如，使用沙和黏土來形成字母或字詞或在剃鬚膏上書寫，也是一種有趣生動的學習方法。

此外，與學童一起學習筆順歌都是一個有效的策略。播放歌曲同時將歌詞與動作結合，在空氣中模仿筆劃，令過程充滿樂趣。學習應該是一個愉快的過程，應避免強迫學童不斷抄寫和背誦以免弄巧反拙，降低他們的學習興趣。

制定個人化學習計劃

最後，與學校的良好溝通也十分重要。家長可以與班主任討論，作出適當的調適，例如減少學生的抄寫功課、縮減默書範圍和難度。如果學童有特別的學習需要，應考慮制定個別化的學習計劃，為他們提供針對性的協助。

家長和學校的理解和支持是幫助讀寫障礙學童克服學習困難的關鍵。透過有趣和互動的學習方式，結合有效的溝通與調整，令學童找回學習的興趣和信心。