親子關係｜青春期子女與父母較疏離 家長應如何拿捏相處之道？

家有幼兒的爹媽經常抱怨：「阿仔/阿妹太黏身了，他/她看不到我就大哭！我很難有me time。」隨著小人兒長大至青春期，形勢逆轉了，他們要與你保持距離，甚至走出你視角。

本文作者：香港中華基督教青年會學校社工劉蓓英



「青春期」是兒童長大成人的過渡階段，約在十歲開始，二十歲結束。女孩子一般比男孩子提早開始。除了身體發育，也有獨特的心理需要，其中一項就是要「獨立自主」，即是「自己話事」。

我接觸的一些家長，遇到青春期的子女漸行漸遠，例如總愛關上房門、只向朋友傾訴、不願出席家庭活動等，因而感到憂慮，便搜索孩子的私密，包括手機和錢包，希望知道他們的現況，甚至在家安裝閉路電視窺探子女，最後造成更大的親子距離。家長應如何掌握與青春期子女的距離呢？

與子女相處保持適當距離

跟青春期孩子一起，就像與情人共舞，只要保持適當距離，讓子女感到自在，子女也會釋出愛意，與你開展舞步！

當子女糗臉或怒氣沖沖，當刻是需要空間和時間獨處，家長不妨先距離他/她遠一點，也安定自己的情緒（因為一定好想知道孩子出了什麼事，立即幫忙！），待他/她找你分擔才上前支援。

孩子也有狂喜和不吐不快之時，若他/她主動跟你分享，你可放下手上忙著的，表現高度興趣和關注，專心聆聽，適時附和及提問，遇有你不認同的觀點，也要待他把整件事情說完才溫婉提出，給孩子參考。

當子女在獨立與依賴之間掙扎時，家長的智慧和耐心將是他們最堅實的後盾。讓我們以愛和信任，陪伴孩子走過這段重要的成長旅程。