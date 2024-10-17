專注力｜子女專注力不足與「覺醒狀態」有關？附六大方法助你調節

孩子睡前過度興奮，難以入睡，或是上課時昏昏欲睡，這些表現都是由於年幼的孩子難以意識自己的「覺醒狀態」，無法進行自我調適，需要照顧者提供不同的感覺刺激策略，以幫助孩子有效地調節覺醒狀態。

（本文作者：香港中華基督教青年會註冊職業治療師梁凱怡）



「覺醒狀態」是指個人集中或清醒程度。覺醒狀態過低時，我們會感到疲倦、注意力減退、發呆、甚至有睡意；過高則會亢奮、容易分心，難以保持冷靜。因此，我們會因應自身的狀態採取不同的行為讓自己振作或平靜下來，保持適當的覺醒狀態，使我們能夠保持專注並集中於工作和學習上。

當倦意來襲時，我們常常尋找方法來保持專注力，如用冷水洗臉，享用零食或者活動身體。這些看似簡單的舉動之所以有效，是因為它們有助於調節我們的「覺醒狀態」。

如何在生活中運用感覺刺激調節孩子的覺醒狀態？

當孩子覺醒狀態過高且過度興奮時，家長可以利用沉重的毛毯或抱枕給孩子進行深壓力包覆（本體覺刺激）、播放白噪音（例如雨聲、浪濤聲、風扇或空調聲等）或放鬆音樂（聽覺）、提供柔和且溫暖的燈光（視覺）等方法，營造出舒緩的環境，有助於孩子放鬆和降低覺醒狀態。

而當覺醒狀態過低時，可以用冷水洗臉（觸覺）、播放活躍且節奏感強的音樂（聽覺）、讓孩子在彈床上跳動（前庭覺）等方式來提高覺醒狀態，使他們保持清醒。

調節覺醒狀態是保持專注力的第一步，不同孩子對於感覺刺激的需求和反應可能存在著巨大的差異，治療師會根據每個孩子的需求和反應，將合適的感覺刺激融入到日常活動當中，以幫助孩子更好地調節自己的覺醒狀態，提升專注力和日常生活的表現。