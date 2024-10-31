精神健康｜子女受精神困擾？教你三步曲 增加親子間的溝通動機

「沒有精神健康，就沒有健康」——這是世界衞生組織對「健康」的定義。據精神健康諮詢委員會的統計，本港每六位青少年，便有一位正受精神困擾。筆者曾遇過家長苦惱地表示，儘管她知道溝通的重要性，卻也認為自己並不懂得如何與就讀中學的子女有效溝通。

本文作者：香港中華基督教青年會主任幹事、註冊社工 巫佩雯



家長面對子女步入青少年階段可能面對不同挑戰，一旦處理不好可能影響彼此關係。以下「合適」三步曲，有助增加親子間的溝通動機。

第一步：選擇合適的地方

在日常生活，相信大家進行各種活動時，都會首先考慮合適的地點。父母想與子女增進感情，了解他們日常生活或喜好，那就更加需要學習物色合適場地，例如一起到他們喜歡遊玩的地方，如文青打卡點、動漫潮流文化，從而認識年輕人的文化；想傾心吐意時，要找個寧靜安舒的地方，如氣氛舒適的咖啡店、具討論空間的客廳，以營造相應氣氛，讓子女感受到家長的心思以及對自己的關顧。

第二步：合適的說語內容

選擇了對的環境，也要配對合宜的討論內容及氣氛，小心不經意的說話傷人。當家長嘗試進入子女的世界，了解當中有其價值的地方，即使心感疑惑亦緊記避免提出負面、質疑甚或具挑釁性的說話，因為這樣有可能影響或破壞信任關係，更難延續日後主動分享生活瑣事或求助的動力。

第三步：合適的語調

合適的環境、合宜的說話內容，也要配合適當的語調。父母與子女談論有關日常生活挑戰甚或精神困擾時，應採用尊重及非批判語調分享。假如子女踏出一步向父母說出心聲，可能經已鼓起很大勇氣，家長更應把握機會肯定其感受，避免否定其情緒。情緒沒有對與錯，父母要與子女一起尋找困擾的源頭，從而協助他們尋找出路。

在子女的不同成長階段父母難免抱有不同期望，但過份期望可能對子女形成不必要的壓力。還記得自己對剛出世的子女有甚麼祈願嗎？筆者聽得最多的是：「希望BB身體健康，快樂成長」。盼望各位父母勿忘初心。