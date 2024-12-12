親子餐廳2025｜精選全港15+餐廳推介 小朋友邊食邊玩 兼影相打卡

親子餐廳2025｜在假日裹，若能夠選擇到一間適合全家人的餐廳，不僅可以享受美味的食物，還能讓小朋友創造美好的回憶。親子餐廳提供各種適合兒童的菜式，更設計了充滿樂趣的兒童活動區，讓小朋友在用餐過程中也能有愉快的體驗。《01親子》為各位家長推介15+值得一試的親子餐廳，讓父母和孩子一起享受美好的假日時光！



親子餐廳2025【九龍區】

親子餐廳2025【1】Origami Kids Cafe 紙飛機親子餐廳｜獨家7折

紙飛機親子空間位於獨享達23000平方米開闊公園的郵輪碼頭平台上。一家人可以放鬆心情，擁抱著這城市中的綠州。一邊進行户外野餐，一邊享受维港的景色，特別是在黄昏的時候，璀燦的陽光反射在海中，金光閃閃著。小朋友可以盡情奔跑，釋放無盡的體力。

HK01優惠｜獨家7折

地址：香港九龍灣承豐道33號啟德郵輪碼頭B區北面平台N305號舖

電話：60637470



親子餐廳2025【2】大樹先生的家Mr. Tree｜獨家半價

超人氣親子餐廳在香港開設2所分店，分別位於荔枝角和銅鑼灣，一半是一個休閒自助餐廳，供應適合孩子們的食物；另一半則是一個0至6歲兒童的遊樂場，設有繩索橋、滑梯和大型波波球池。家長們能將晚餐與遊戲時間輕鬆合併，一石二鳥。

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地址：荔枝角長順街15號D2 Place二期1樓

銅鑼灣告士打道311號皇室堡15樓1501-1505號

電話：31840033（荔枝角分店）／36190633（銅鑼灣分店）



親子餐廳2025【3】熊小館 Cafe MED

小熊餐館精心打造懷舊風格，室內裝潢大多採用天然木材，配合古樸的窗花等細節。餐館內還設有兒童書籍，方便小朋友借閱，座位寬敞。

地址：九龍灣宏照道38號企業廣場5期

電話：34212213



親子餐廳2025【4】炑八韓烤親子餐廳

炑八韓烤親子餐廳是「炑八韓烤」旗下的首個親子餐廳，餐廳設有多種玩樂設施，如波波池、化妝桌、小型廚房和玩具車，讓孩子們在此盡情玩耍。

地址：九龍觀塘鴻圖道90號二樓

電話：23262220



親子餐廳2025【5】Subtle Island

Subtle Island的裝潢以沙灘和泳池為主題，餐廳內設有人造沙灘，小朋友無需前往真正的沙灘，也能在這裡玩沙，享受沙子的樂趣，留下美好的回憶。

地址：旺角西洋菜南街51號友誠商業中心4樓

電話：53481417



親子餐廳2025【6】Cafe Roma

Cafe Roma，設計融合了溫暖的色調和鄉村元素，戶外沙灘遊樂區提供各式沙灘玩具，讓孩子們可以在沙灘上盡情玩耍，享受愉快的時光。

地址：馬灣珀麗灣臨海廣場1樓7-8號舖

電話：34461226



親子餐廳2025【新界區】

親子餐廳2025【7】智寶星親子餐廳 Whizbo Kid Cafe

智寶星親子餐廳 Whizbo Kid Cafe設有專為小朋友設計的遊樂場。餐廳內集結了波波池、夢幻化妝間、充氣滑梯、七彩繩網以及煮飯仔區域等設施。

地址：馬鞍山保泰街16號We Go Mall 4樓405號舖

電話：26230396／98788001 (WhatsApp)



親子餐廳2025【8】唐 Tong's Road House Seafood & Grill

位於元朗的唐空間寬敞，餐廳的室外玩樂區設有鞦韆、敲擊樂器等多樣設施，讓小朋友可以盡情玩耍。此外，孩子們還可以在這裡進行DIY小手工，享受動手做的樂趣。

地址：元朗屏山唐人新村路1號地舖

電話：35210144



親子餐廳2025【9】煌苑

位於石門的中式酒樓煌苑外設有一個花園和遊樂場，為小朋友提供了放鬆和遊玩的空間，讓他們在美食之餘也能舒展心情，享受快樂時光。

地址：沙田石門安群街1號京瑞廣場2期3樓

電話：26409888



親子餐廳2025【10】Cube O - Journey with Seajellies

Cube O - Journey with Seajellies是一家以水母為主題的餐廳，讓食客在享受美食的同時，彷彿置身於大海中，欣賞飄逸的水母。餐廳的環境優雅，為晚餐增添了獨特的氛圍。

立即預訂

地址：荃灣楊屋道88號Plaza 88 8樓

電話：38977333



親子餐廳2025【港島區】

親子餐廳2025【11】Jello & Mellow

Jello & Mellow餐廳空間寬敞，內部設有波波池、滑梯等多樣玩樂設施，餐廳既能滿足小朋友的味蕾，又能讓他們盡情玩樂，享受快樂的時光。

地址：鰂魚涌英皇道1001號1001 King's Road 9樓

電話：51114895



親子餐廳2025【12】Q Time Café

Q Time Cafe內設有嬰兒床、哺乳室等設施，讓新手父母能夠安心用餐。此外，餐廳內還設有兒童遊樂場和小型圖書館，為孩子們提供了豐富的遊玩和學習空間。

資料圖片：Q Time Cafe 親子餐廳@ Facebook

地址：鰂魚涌英皇道1001號12樓01室

電話：23833322／90926580（WhatsApp）



親子餐廳2025【13】Transformers The ARK

全球首家變形金剛主題餐廳Transformers The ARK讓小朋友在用餐的同時，可以體驗到與角色互動的樂趣。此外，店內還設有精品店，讓顧客在用餐增添更多回憶和驚喜。

地址：銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心地舖至1樓A&B號舖

電話：26677328

