新年好去處2026｜100+香港新年活動 新年市集商場打卡自助餐

新年好去處｜適逢新年，又是一家大小出動拜年、外出感受喜慶氣氛的時候！今年又有不少新年市集、商場打卡佈置，以及節日限定自助餐。以下為大家整合超過100個2026年新年好去處，即睇有甚麼心水活動！



新年好去處2026【1】商場打卡+市集

新年好去處2026【1.1】置富Malls x SHO-CHAN置「燦」你迎新春

精力充沛的人氣角色燦子，眼仔碌碌，加上經常笑得合不攏嘴，所到之處都帶來無限笑聲，是個開心又活潑的小孩！今次連同家族一眾成員，以新年造形走入置富Malls旗下四大商場，讓大家定格農曆新年的場景，祝願大家來年天天置富、樂事接踵而來、健康活力一百分！

置富Malls x SHO-CHAN置「燦」你迎新春

日期：1月15日至3月8日

時間：中午12時至晚上8時

地點：馬鞍山廣場、紅磡置富都會、+WOO 嘉湖及沙田置富第一城



新年好去處2026【1.2】又一城「童玩之森夢想樹屋」

香港品牌玩具協會主辦，文創產業發展處（文創處）贊助的「香港潮玩盛世展」，這次展覽罕有地集合超過30個玩具品牌及原創IP，展出超過100件原創與珍藏產品，更設有超過7米高的夢想樹屋以及12位人氣巨型IP公仔打卡位！

又一城「童玩之森夢想樹屋」

日期：1月9日至2月1日

時間：上午11時至下午9時

地點：又一城LG層



新年好去處2026【1.3】iSQUARE國際廣場 春日甜蜜樂園

品牌插畫家波比創作的十多名人氣角色：小湯圓、呆珠、柴火人、小水滴、在遠距離戀愛的棉花糖、咸蛋黃和抹茶圓等，位位線條圓潤飽滿。馬年伊始，一群或軟糯或Q彈或綿密的角色在iSQUARE國際廣場，以圓碌碌身形製造出甜度超標的3大「圓」美打卡區域！

iSQUARE國際廣場 春日甜蜜樂園

日期：1月23 日至2026年3月8日

時間：上午10時30分至晚上 10時30分

地點：iSQUARE國際廣場地下iPIAZZA、3樓iFUNCTION、大堂樓層iEXHIBITION



新年好去處2026【1.4】西沙GO PARK《HAPPY GO ROUND春日樂園》

五大行運打卡位包括西沙GO PARK戶外華麗蛻變的夢幻櫻粉色「炫夢旋轉木馬」及寓意步步生花的「桃花迎春步道」、二樓晴空花園內的寵物專區「寵愛花見陣」及旁邊映照歡樂時刻的「迎春花鏡庭園」，以及於GO PARK 2首度亮相的「緣轉風車台」！

+ 2

西沙GO PARK《HAPPY GO ROUND春日樂園》

日期：1月13日至3月1日

時間：早上10時至晚上10時

地點：GO PARK：新界西沙海映路9號；GO PARK 2：新界西沙海映路8號



新年好去處2026【1.5】MOSTown 新港城中心 x HANGYODON 風生「水」起花庭園

開運福星HANGYODON換上和風新春造型，帶領大家暢遊4大開運主題打卡區及2大互動玩樂區，同場更有4款和風新年造型的HANGYODON登場。

+ 2

MOSTown 新港城中心 x HANGYODON 風生「水」起花庭園

日期：1月23日至3月3日

時間：早上10時至晚上10時

地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站B出口）



新年好去處2026【1.6】昂坪360 X 駿馬躍動迎新春

「昂坪360．駿馬躍動迎新春」將在昂坪市集各處帶來祝福滿滿的萌爆駿馬「打卡位」，包括在圓形廣場聚集祝福的駿馬大型裝置，以及駿馬祝福幸運輪盤，為賓客匯聚四方吉運，開啟更豐盛的一年！

昂坪360 X 駿馬躍動迎新春

日期：1月24日至3月8日

時間：早上10時至晚上6時

地點：昂坪市集



新年好去處2026【1.7】恒隆商場Fashion Walk X Brunch Brother“BRUNCH”into the New Year 潮玩新年

商場聯乘韓國人氣文創角色「Brunch Brother」，打造“BRUNCH”into the New Year潮玩新年主題活動，將韓式軟萌暖意融入濃厚中式元素帶到銅鑼灣潮流街區。一眾可愛討喜的 Brunch Brother 角色已換上全新喜慶賀年春裝，喜氣亮相，與大家共迎馬年！

+ 1

恒隆商場Fashion Walk X Brunch Brother“BRUNCH”into the New Year 潮玩新年

日期：即日起至3月3日

地點：Fashion Walk



新年好去處2026【1.8】黃埔天地 幸福緣定桃花園

黃埔天地以逾200個繽紛花燈及無數閃爍燈飾打造成4大迷人熱鬧、日夜皆醉的打卡花海，亮點包括5米高巨型桃花樹彩燈拱門，以及由130個幻彩燈籠組成的絢麗燈海。今屆「漢文化節」亦將登陸黃埔天地活動包括：「漢服潮着・服裝設計比賽及匯演」、「楚河漢界・象棋擂台賽」，以及「年宵市集」和「新春巡遊匯演」。

黃埔天地【幸福緣定桃花園】

日期：1月中旬開放

時間：下午5時至晚上11時

地點：黃埔天地黃埔號及德安街



新年好去處2026【1.9】荷里活廣場 x Kayo Horaguchi「百花錦繡迎新春」

鑽石山荷里活廣場聯乘日本人氣平面設計師Kayo Horaguchi聯手，以柔美粉彩系花鳥動物為主題，匠心打造5大主題打卡點及3大玩樂專區，包括5米高的超巨型「萬花迎福亭園」、「百花光影鏡廊」、 「幸福自拍花鏡」 、「花漾照相館」。

+ 1

荷里活廣場 x Kayo Horaguchi「百花錦繡迎新春」

日期：1月23日至3月3日

時間：上午10時至晚上10時

地點：鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場



親子好去處2026

新年好去處2026【3.3】親子餐廳2025｜精選全港15+餐廳推介 小朋友邊食邊玩 兼影相打卡

親子餐廳2/%E8%A6%AA%E5%AD%90/1083562/025

聖誕好去處2025【3.4】親子好去處｜全港10+室內遊樂場推介 任玩波波池/滑梯/迷宮/彈床

親子室內遊樂場