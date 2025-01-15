早教｜連詩雅分享新手媽媽必備4類「實用」玩具 安撫囡囡用這法寶

藝人連詩雅（Shiga）去年七月誕下女兒Camila （星星），現在已經快半歲了。早前她在社交平台分享，為星星買過的4類「實用」玩具，並如何透過這些玩具與星星進行視力和聽力發展訓練，以及抬頭訓練，令網民留言稱讚Shiga是一位好媽媽。



連詩雅分享實用玩具１.黑白卡

Shiga分享，星星出生十天左右時，就開始和她一起玩「黑白卡」。因為嬰兒剛出生時，分辦顏色的能力較弱，只能看到黑白色，透過「黑白卡」可以為寶寶進行視力訓練。她強調，在和寶寶玩「黑白卡」時，要確保光線充足，並讓卡片和小朋友保持約20至30厘米的距離。每張卡片應該停留在寶寶的視線中約半分鐘，同時，她也提醒不要過度搖晃「黑白卡」。

圖片來源：小紅書（連詩雅Shiga）

連詩雅分享實用玩具2. 軟布書

當星星兩個月大左右，Shiga會和她一起玩軟布書。軟布書除了有鮮明的彩色圖畫外，還能發出聲音。這不僅可以訓練寶寶的視覺，還可以培養聽覺。

圖片來源：小紅書（連詩雅Shiga）

圖片來源：小紅書（連詩雅Shiga）

連詩雅分享實用玩具3. 跳舞仙人掌+阿樂公仔

當星星半個月至一個月大左右，Shiga開始和她進行Tummy Time訓練抬頭。這時候她會利用「跳舞的仙人掌」來吸引星星的注意。「跳舞的仙人掌」除了會跳舞之外，還有音樂，Shiga指星星大愛這個玩具，每次看到它時都會非常開心！另外一款就是「阿樂」公仔，雖然這個玩具沒有特殊功能，但Shiga認為它象徵著快樂。因此她會模仿阿樂的聲音語氣與星星互動。每當星星看到阿樂時，都會開心地抓住它。

圖片來源：小紅書（連詩雅Shiga）

圖片來源：小紅書（連詩雅Shiga）

連詩雅分享實用玩具4. 安撫巾+calming bottle

Shiga指當寶寶大約三到四個月時，通常比較容易哭鬧，因此需要一些安撫物品來幫助平穩情緒。為了應對這種情況，Shiga為星星準備了安撫巾和calming bottle。她分享最近為星星準備了一條較厚身的安撫巾，而星星很喜歡摸着它。calming bottle內部閃閃發光，當星星哭鬧時，Shiga只需將這個calming bottle放在星星面前，她就會忘記哭鬧。

圖片來源：小紅書（連詩雅Shiga）