哺乳｜連詩雅感恩母乳充足 分享5招上奶貼士 最重要保持心境放鬆

哺乳｜母乳含有豐富的營養價值，相信各位媽媽都希望用母乳餵哺寶寶，為孩子提供最好的營養。但作為媽媽最擔心莫過於奶量不足，育有一女的連詩雅早前於社交平台上分享自己的上奶心得，希望透過自己的上奶方法來幫助各位奶水不足的媽媽，然而，她提及母乳情況還是要因人而異，因此提醒各位媽媽開心放鬆最重要。



連詩雅現時育有一名四個月大的女兒，早前在社交平台上分享自己的上奶心得。她提及，盡管醫生曾經有形容過自己是奶量較多的媽媽，然而連詩雅與很多新手媽媽一樣，剛生育完的首四天是完全沒有奶水，因此她希望透過自己的上奶方法來幫助各位奶水不足的媽媽。

上奶貼士【１】按時讓寶寶埋身餵奶

連詩雅分享第一個上奶技巧是盡管沒有奶水，仍然需要按時讓寶寶埋身餵奶，規律地去刺激自己的乳房，提供一個「我現在要造奶」的訊息給大腦。連詩雅以自己作為例子，指出自己每2-3小時便會餵奶或泵奶，同時提醒各位媽媽無需因為奶水不足而氣餒。

上奶貼士【2】補充足夠流質

由於人奶大部分都是由水份組成，因此媽媽若想製造到足夠的人奶，首要條件是確保自己有吸收足夠的水份。連詩雅分享自己在泵奶及餵奶前後都會飲用一大杯代茶或湯，建議各位哺乳媽媽可以每隔2至3個小時便飲用一大杯流質補充水份。

上奶貼士【3】配合按摩乳腺

連詩雅憶述起自己剛生育完的時候，憑著醫院的姑娘協助按摩乳腺，成功在第五天得到5毫升的黃金初乳。因此上奶期間配合按摩乳腺是非常重要，尤其媽媽們感覺到乳房有硬物或有顆粒的時候，需要時可找催乳師協助，避免有塞奶的情況出現。

她同時指黃金初乳含有最多的抗體，非常珍貴，提醒各大媽媽一定要記得讓寶寶飲用。

圖片來源：連詩雅Shiga@小紅書

上奶貼士【4】平常心面對

除了日常的生活習慣以外，保持放鬆的心態亦同樣重要，連詩雅提醒各位媽媽緊記不要給自己過大的壓力，以平常心面對一切。她坦言盡管沒有足夠的奶水亦不需苦惱，因為市面上很多奶粉亦能夠給寶寶提供到足夠的營養。

上奶貼士【5】充足的睡眠

最後，連詩雅指哺乳過程中補氣血亦同樣重要，除此以外，各位媽媽亦需確保自己有充足的休息和睡眠。她同時強調，奶量的多少並不取決於媽媽的身型或乳房大小，因此媽媽們無需因為這個原因而斷定一切和氣餒。

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