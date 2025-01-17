高鈞賢宣布「小龍女」出世 廿四孝老公全程陪產 親力親為照顧太太

藝人高鈞賢（Matthew）去年12月雙喜臨門與圈外女友拉埋天窗，亦榮升人父，昨日Matthew於社交平台上宣佈囡囡高子琳(Liona)出世啦。40歲的Matthew 於2005年的香港先生選舉奪冠，繼而簽約成為藝人。今年正值他出道20週年，同時迎接新生命，對Matthew來說絕對是具特別意義的一年。



廿四孝老公全程陪伴生產 體恤太太「生BB是一件不簡單的事」

Matthew 感恩太太將Liona帶到世上，同時心痛太太懷孕期間種種不適及生產時的痛苦。他曾在社交媒體上表示「女人要生BB是一件不簡單的事」，並承諾要「繼續努力做一個強爸爸，老公」。Matthew 曾指太太患有妊娠高血壓，醫生曾建議提早開刀生產，但太太仍堅持到原定開刀日子。生產當日Matthew全程陪伴太太，更幫囡囡餵奶換尿片，相信Matthew會是一位好爸爸 !

圖片來源：IG（@mattkobe）

囡囡取名Liona 寓意獨立強大

Matthew為囡囡取名Liona，這個英文名字給人一種強大又自信的感覺，因為他希望囡囡會是一位強大又獨立，而不是像公主般。

圖片來源：IG（@mattkobe）

為太太準備大量產後用品 親力親為照顧家人

Matthew日前拍片分享為太太及囡囡準備的用品，他認為「冇嘢係比屋企更舒服」，因此將家中打造成「高記月子中心」。除了準備了嬰兒所需的尿片和濕紙巾，他還為準備養生藥材，幫助太太產後恢復。此外，他還親手組裝了尿布台，方便日後為囡囡換片，並將家中佈置得方便月嫂和妻子照顧女兒。Matthew一系列的舉動，令網民留言大讚他是位「好老公好爸爸」。

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