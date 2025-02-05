加拿大研究：家庭成員數量或影響孩子性格 中間的孩子更謙遜隨和!

各位爸爸媽媽，你是否聽說過排名在中間的子女會比起其他兄弟姐妹更隨和？近日加拿大有項研究顯示，家庭中排行在中間的子女性格會較誠實且隨和。這一發現引起了廣泛的關注，研究人員指出當中原因或許因為擁有更多的兄弟姐妹會更能培養團體合作的精神，而作為中間的孩子則需要與年幼和年長的兄弟姐妹建立良好的關係。



近日，加拿大布洛克大學和卡加利大學的兩位心理學家Michael Ashton及Kibeom Lee發表一項研究指出，與多個兄弟姐妹一起長大的孩子往往比其他孩子更懂得合作，尤其是排名在中間的孩子性格會更謙遜隨和。

Michael Ashton和Kibeom Lee在研究中共收集了710,797份數據，先是詳細統計了受訪者是否為長子、中間孩子、最小的孩子或獨生子，以及個性數據，包括誠實謙遜、情感性、外向性、隨和性、盡責性以及對於新體驗的開放性。

研究顯示：擁有更多兄弟姐妹的人更謙遜隨和

結果研究顯示，兄弟姐妹數量與性格特徵確實存在關聯，一個人擁有的兄弟姐妹越多，他在誠實謙遜和隨和性上的得分就越高，表明擁有更多的家庭成員有助於培養子女誠實和合作性格。同時，結果指出排行中間的孩子在這兩方面得分最高，其次排名是家庭中最年幼的弟弟或妹妹，接著是最年長的兄長或姐姐，最後是獨生子女。若果隨機選擇一個獨生子女和一個出生於一家六口中的其中一位成員作比較，後者會有 60% 的機率較前者更和藹可親。

專家推測兄弟姐妹可互相培養合作精神

作者表明道，如果家庭成員確實可以影響個性特徵，他們認為當中有一個較直觀的因素，因為擁有更多的兄弟姐妹更能培養團體合作的精神，而作為中間的孩子則需要與年幼和年長的兄弟姐妹建立良好的關係。不過，Kibeom Lee亦坦言：「儘管在這個研究中確實能看出一些明顯的差異，但我們無法從一個人的出生順序或家庭規模中得知該個體的性格特徵。」