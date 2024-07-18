家中排行第幾會影響性格！老大愛公平、細佬妹愛撒嬌　做中間就…

你是家中排行第幾個孩子？性格真的因為出生順序而有所不同嗎？



依據心理學家的觀察，或許家中的順位排行對個性有極大的影響，但是一個人的性格不全然因為出生順序而決定。（Canva）

家中排行，性格大不同？父母是否經常有這樣的疑慮，明明都是自己生的，也在同一個環境中長大，為甚麼個性就是會差那麼多呢？

但依據心理學家的觀察，或許家中的順位排行對個性有極大的影響，但是一個人的性格不全然因為出生順序而決定，相同的家庭環境，但是不同的生活經驗，以及爸媽教養的不同方式，這些都是影響性格差異的重要因素。

而而家庭中出生排行真的會影響性格嗎？

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成長時家庭環境

每個孩子出生的時間都不同，在不同的時刻，家庭其實也會經歷着改變。比如家庭經濟狀況可能在最大的孩子出生時較為拮据，之後就會漸入佳境；在各個階段，家庭中的情況也可能會有所不同，所以就算是兄弟姊妹，也會擁有不同的生活經驗，自然個性多少會受影響呢。

爸媽的教養方式

由於排行的不同，父母教養的態度也不會完全一樣。例如爸媽會認為老大應該要作弟妹的榜樣；或者，哥哥擁有的某個東西，弟弟或妹妹只要接收就好，沒必要買新的。這些態度上的差異 ，久而久之對不同排行別的孩子造成了可大可小的影響。

排行與性格特徵

老大，注重公平

第一個出生的孩子，父母一開始都會投放很多花思在老大身上，但隨着老二的出生，爸媽就會將視線轉移到老二身上，這時候的老大可能會有被「取代」的感受。另外像「你是老大，要照顧弟妹」是老大經常聽到的說話，所以他們都會比較注重公平，也較有責任感，個性上理性有條理。

老二，擅於協調

排行居中的孩子，身為夾心餅乾既沒有老大的特權，也不像老么般受寵，在成長過程中容易被爸媽忽視。因此，排行居中的老二個性較為敏感，容易隱藏着憤怒與不滿。不過，這因為如此，他們有着「向外發展」的動機，通常較擅於協調，交遊廣闊。

老么，富冒險精神

身為家中的老么，因為習慣被照顧、被呵護，個性上比較依賴，也顯得比較嬌縱、任性、衝動與善變。但從另一方面來看，由於老么受到的束縛較少，通常較有冒險與創新精神，也較為率性與單純。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：家中排行心理學，到底準不準？「老么就是愛撒嬌」、「老大很有責任感」】