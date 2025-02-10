親子關係｜10句父母不能對孩子說的話 亂說或影響子女個人成長

兒童在成長過程中或會情緒起伏大鬧脾氣，進而與家長發生衝突。家長有時難以控制自己的情緒，不經意地說出有傷害性的說話。父母的話語對孩子的情感和行為發展產生深遠影響，負面的言語可能導致心理創傷，降低孩子的自信，甚至影響其情緒健康。因此，父母在與兒童溝通時應注意避免說出傷害性的說話。



切忌將自家孩子與其他孩子比較 影響他們自信心

童年時，父母對孩子的影響至為關鍵，應謹記不要經常否定或將自己的子女與其他小朋友比較，這樣會損害他們的自信心和自尊心。家長應該站多在子女的立場思考，給予持續的鼓勵。當孩子犯錯時，應先冷靜情緒了解事件，再嘗試與小朋友一同解決問題。

父母的言語或影響小朋友價值觀

小朋友渴望父母的愛，而語言是最直接的表達方式。如果家長經常用「嫌棄」的言語對待孩，會讓他們懷疑你的愛，還會讓小朋友開始懷疑自己在家庭中的價值。

此外不要在在言語間為小朋友灌輸錯誤的價值觀。要注意不要貶低子女應該尊敬的人，例如你的伴侶或老師。同時，不要經常與子女進行交易，比如用「如果你（做某事），我就給你買（某物）」。也不應該給孩子貼上身份的標籤，或灌輸他們不能犯錯、不能失敗、必須取勝的心態。

避免對孩子說的10句話

1.你做錯了，你真失敗！

2.為什麼你一直學不懂？你怎麼這麼笨？

3.你是個麻煩製造者，當初沒生你出來就好了！

4.你這樣下去，將來沒有出息？

5.你為什麼不能像你的兄弟姐妹一樣好？

6.你如果（做到某件事），我就給你買（某樣東西）！

7.不用問我為什麼，就是不行！

8.你再這樣鬧，很失禮我。

9.我不想管你了，你不要跟我説話。

10.你為什麼不能像別的孩子一樣出色？