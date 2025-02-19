精選13大親子共讀繪本 適合6-8歲兒童 培育價值觀/提升語文能力

親子繪本｜親子繪本不僅能提升幼童的閱讀興趣、幫助他們理解情感和社會價值觀，父母更能在陪同子女閱讀的過程中提升親子關係。不過，市場上的選擇繁多，家長應該如何選擇合適的繪本？《01親子》為你推介一些適合初小程度（6-8歲）閱讀的親子繪本，助孩子的閱讀之旅打下堅實的基礎。



親子繪本推介【1】《字的童話》系列

「字的童話」是一套以文字趣味為軸心的童話故事，從「字的形音義」、「字詞的變化」到「句構的層次」，將各種文字趣味融合在短篇的童話故事中。希望藉由幽默的小故事，讓剛開始接觸中文的孩子，一窺文字的奧妙，引發他們對文字學習的興趣，進而愛上閱讀。

親子繪本推介【2】《字的傳奇》系列

《字的傳奇》為現代奇幻冒險故事，故事中的主角苞苞俠和馴字師一起穿越古今中外，一同破解部首的奧妙、認識甲骨文和會意字的奇幻漢字世界，發現埋藏在日常生活裡的造字傳說！內容包含遊歷古今中外傳奇、漢字知識讚歎文字的神奇、詩歌童謠及幽默圖像、讓小孩發現語文學習一點都不難。

親子繪本推介【3】為什麼不能吃那個？

作者透過俏皮可愛的故事，讓讀者了解過量的糖分、脂肪、添加物和咖啡因可能對身體造成的傷害。書中亦有專業營養師撰寫的營養專欄，以及可以親子同樂的創意食譜，父母可以和孩子一起透同心協力製作健康美味的點心。

親子繪本推介【4】免疫軍團大作戰

本書以互動形式講解醫學知識，帶領讀者認識人體免疫力，帶領讀者認識人體內的細胞和器官組織結構，從中了解人體內的免疫力軍團是如何作戰的。而每頁都有豐富的互動立體機關，讓讀者在動手操作中，獲得新奇的閱讀體驗，更能深入了解科普內容。

親子繪本推介【5】《男孩女孩情緒教育繪本》系列

這個系列中的每一個故事都是源自於作者真實發生過的事情。作者希望透過故事讓更多人理解孩子，讓孩子的成長多一點自我舒展，自由表達複雜的情緒，接納自己的脆弱。希望孩子可以勇敢擺脫縈繞在耳邊的雜音，勇敢地認識自己、保護自己、發展自己，

親子繪本推介【6】這是蘋果嗎？也許是喔

當我們看到一顆蘋果會想到什麼？這本書有著孩子對蘋果上百種的想像，每一種想像都會讓父母和孩子一同發出讚嘆，一顆小小的蘋果能帶給孩子無限大的世界，一起和孩子用爆炸的想像力度過哈哈大笑的歡樂時光吧。

親子繪本推介【7】《小蠶豆和他的好朋友們》系列

此系列的故事循序漸進的讓孩子了解分享、互助，甚至是競爭的美好，例如藉由「失而復得」的過程，讓孩子了解分享的意義、教導孩子培養同心協力、互助合作的美德，又或是學習面對各種意外，變的獨立且懂得主動解決問題。

親子繪本推介【8】《爺爺的天堂筆記本》

爺爺的「天堂筆記本」描寫了天堂的模樣，還計畫了上天堂後守護家人的方法！這是一本關於生命議題的繪本，書中的故事在生命議題上舉重若輕，它能撫慰傷痛的孩子、害怕失去的孩子，也能引導孩子思考活著的現在，珍惜自己的想望與時間，讓孩子與帶讀的成人都能有滿滿的收穫與反思。

親子繪本推介【9】杜爺爺蓋房子

書中透過蓋房子的故事清楚介紹了蓋房子時要有地基，同時透過書中大小動物使用的工具―包括大鋸子、小鋸子、槌子、斧頭等等，可以了解這些工具的各自功能。故事更集合了所有角色的聰明頭腦和體力、毅力，蓋出了一棟大家可以住的大房子，教導孩子們團結合作的重要性。

親子繪本推介【10】看得到? 還是看不到?

書中主角是一名會探索不同的星球的太空人，因此會遇到各種外星人，有的外星人腿很長、有的會飛，或是有的身體很柔軟。故事透過主角遇到不同樣貌的外星人，教導孩子肯定自我，珍惜現有的資源，以及接納每個人的不同，學習同理心。

親子繪本推介【11】回家的路不再陡

故事背景座落在香港港島區，表現了樓宇依山而建的特色，這本書講述一對兄妹在夏天搬到了新家，新的家就在斜坡的盡頭，令回家的路又長又陡。而兩兄妹的互動，煥發了彼此的關愛與成長，同時教導孩子在分享過程中能讓彼此變得更為美善。

親子繪本推介【12】小喬守護的情

小喬在香港四處闖盪，重新認識這片石屎森林，發掘了不少有趣新奇事。儘管香港面對著都市化的發展及人為的破壞，這裏仍有不少人默默守護著這美麗的地土及生物。作者用畫傳意，希望透過藝術插畫讓人與大地復和。

親子繪本推介【13】等待

故事講述一個養有家貓的家庭，迎接新生兒的故事。故事從家貓的角度出發，期待與小主人親近，但好像對自己視而不見。故事讓孩子了解家中的寵物，感受別人對自己的愛，同時明白家中的寵物，是彼此的陪伴。