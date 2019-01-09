派成績表，激到眼火爆？社工：先想想，你是想出氣還是令子女改善

忙完考試，好快又要派卷，派成績表，子女心情如何？做家長的你，心情又會如何？ 文︰韓曄姑娘（註冊社工）

子女成績不理想，你的反應可會像這漫畫中的媽媽一樣？（點圖放大）↓↓↓

子女成績好，做家長自然開心又快活；若然他的成績強差人意，甚至全班全級名次都屬低下階層，家長又會否激心又激氣，很想大罵他一頓，甚至想打到他飛起。只是未罵未打之前，可否細心想一想以下的問題：

1. 子女成績不好，他也會不開心，家長的過份責備會令他更懂反省自己還是叫他更討厭學習？ 2. 除了關心子女的學業成績外，你會留意到他的努力嗎？你會欣賞到他還有其他好的表現嗎？ 3. 你對子女的指罵責備會比對他的欣賞肯定多嗎？

打罵易帶來反效果之餘，更會有機會令家長犯法被拉。要令子女有更好的反省，大家可試下以下的方法（點圖閱讀）↓↓↓

讀書的路漫長，每個子女的學習都不同，家長有需要對症下藥，再以正面積極的方式持續鼓勵子女，相信他的成績總會向著進步的方向前行。

參考書目：《衝突這一家》香港青年協會出版

【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載，原文：《子女派成績，家長發火時？》韓曄姑娘】

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