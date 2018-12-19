【小孩教煮餸】甜甜椰棗朱古力球　營養師：小心節日「糖衣陷阱」

聖誕節快到了！預備好派對美食了沒有？今次2歲的以翔教大家做香香甜甜又簡單的派對小食，小朋友都做到！迎佳節固然開心，一不小心就會開懷大嚼，營養師提醒Party Food通常尺寸較小，易入口又好吃，但過量攝取糖分和脂肪會導致肥胖！

開派對又怎少得美味又可口的派對小食，以翔介紹製作的派對小食用上椰棗，不過椰棗其實和椰子並無關係。椰棗來自中東的棕櫚科植物，外型貌似椰子樹，果實則像蜜棗。椰棗含有豐富營養和天然果糖，比蜜棗較為健康。

認可營養師（香港營養師學會）—吳耀芬（受訪者提供照片）

營養師：雞翼隱藏高脂肪

香港營養師學會認可營養師吳耀芬（Kathy）指，將近年尾，又是聖誕節、除夕和新年這些大時大節接踵而來的時刻，小朋友都是歡欣喜慶的期待這些節日假期。和朋友同學齊齊參與不同種類的慶祝派對，除了預備遊戲、集體活動，還得準備食物。Party Food有主食，還有不少零食、小食和甜品，都是小朋友的至愛。

零食、小食和甜品多數都是一小件、一小件的排好，方便小朋友選取和進食，吃一件又拿一件，很容易吃多了也不知道。零食包括薯片、蝦條、朱古力餅等，都是一些高鈉、高脂肪食物。炸薯角、炸薯條、春卷等小食都是經油炸而製成，不經不覺攝取了大量脂肪，雞翼也是經典的派對小食，即使不經油炸，它的隱藏脂肪也較高。甜品包括蛋糕、雪糕泡芙、棉花糖噴泉、啫喱等，糖分也容易超標。還有汽水、果汁、紙包飲品等高糖份飲料。

過量地攝取糖分和脂肪會引致過重或患上肥胖症。攝取過多糖份也會增加蛀牙的風險。