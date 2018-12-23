聖誕玩遊戲　家長如何教子女輸得起？｜博士媽媽

聖誕節將至，相信不少家長會帶同小朋友參加許多聚會。小朋友聚會時一起玩耍，家長或會擔心有些小朋友在玩遊戲過程中會輸不起而發爛渣，有些會大喊、有些甚至會推倒所有玩具發脾氣，推倒整件事。 其實，每逢規則性的遊戲，如捉棋、畫過三關、bingle遊戲、大富翁等，常有輸贏，輸唔起的小朋友常因而大喊。

（GettyImage） 常見輸唔起的表現：爆喊、賴皮、口中狂說不算數 而我們最常見輸不起的小朋友會很賴皮，當知道自己輸的結果，便說：「不！不！這鋪不算數！」、「從頭再玩過」等。有些父母見到小朋友輸了，會要求年長的小孩讓賽：「你讓下他（她）吧！他仍年幼。」又或父母會為輸了的小朋友代言：「算啦，這鋪不算吧。」亦因此原因，年長的小朋友會感到玩得無癮，甚至拒絕與發爛渣的弟妹玩，最終導致小朋友與小朋友鬧交收場。

不要否認孩子的情緒

其實，當小朋友一輸便喊，是一種情緒抒發，我們不要立即否定其情緒。父母應表達明白他們的感受，先給予子女一個擁抱，並說：「今次不要緊，我們可以下次再玩。」讓他們有抒發感受的機會。但這不代表接受及認同孩子推倒東西等破壞性行為。

（gettyImage） 讓子孩明白輸贏是小事 當小朋友爆喊時，父母可嘗試解釋，「這遊戲是有點難，媽媽明白你不開心，不如你一會再玩？」又或「我們先休息一會。」父母也可向子女說，「我都知你很想勝出，不過今次還未可以，不如我們可以下次再試。」好讓他們知道遊戲常有贏有輸，這只是很小的事，讓他們從遊戲中學習輸贏。 從輸中學習解難 當孩子情緒平伏下來時，家長可以與孩子再玩同一遊戲，並教孩子易於取勝的一招半式，讓他們願意再嘗試玩這戲遊，鼓勵他們從遊戲中學習解難。最重要，我們要讓孩子明白遊戲中有輸贏，輸贏不是最重要，反而在遊戲中享受過程，從中得到的歡樂更為重要。 一個人的成長，均會經歷無限次的挫敗。家長在孩子年幼開始，應讓他們機會體驗挫敗及輸嬴，了解輸贏並非最重要，最重要在過程中讓他們知道每人均會經歷挫敗。

（GettyImage） 家長切忌造假讓賽 有些家長都會故意造假讓賽，製造一個小朋友贏的局面。小朋友有輸不起的性格，正正是因家長製造出贏的假象，小孩才有樣學樣，以為凡事一定讓及有其他人遷就。我們應該讓孩子學習面對輸贏，然後學懂如何慢慢正面地面對失敗，而不是遇到不順的情況，便說從頭再來。 相信在孩子年幼時開始培育輸得起精神，對其成長很有幫助，有助培育他們抗逆能力，對成長發展有更正面影響。