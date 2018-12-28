【二手玩具】六大玩具回收機構　與弱勢兒童共享快樂

聖誕節後，還有一個月左右就要大掃除。在節日時堆積了不少禮物及雜物，怎樣處理才得宜？與其直接丟棄，不如把可再用的物品送至回收機構，環保之餘還可讓更多兒童得益。以下為六大回收機構：

（吳鍾坤攝） 1.基督教勵行會 基督教勵行會自2003年起推動「環保回收行動」，希望透過市民捐贈的物品，轉贈致基層、少數族裔家庭、殘障兒童及其它弱勢社群，從而達致環保減廢、關愛弱勢社群等社會目標。回收物品包括：全新或舊衣物、飾物、玩具、鞋履、手袋、書籍、小型電器及家品等。 查詢電話：2456 2220 2.香港保護兒童會 香港保護兒童會主力倡導及維護兒童的安全、健康和快樂，其服務主要向兒童及其家庭提供照顧、教育服務等支援。如想捐贈物品，可先填寫「捐贈物品表格」。玩具回收方面，主要接受益智安全玩具、教具、圖書、顏色、文具等。 注意：

－只接受全新或未開封的捐贈物品

－不接受毛公仔

－其主要服務對象為0至16歲兒童及其家庭，其中多於一半是0至6歲的嬰幼兒，捐贈物品前可考慮小朋友的年齡是否合用 總部地址：旺角砵蘭街387號地下

查詢電話：3184 6677 3. 玩具樂園 玩具樂園是一間社企，宗旨是鼓勵玩具循環再用、延續生命力、傳播快樂。她們會上門回收玩具，轉贈基層兒童及地區團體。部分玩具以廉價發售，收益支持組織運作及兒童獎學金之用。



注意：

－接受5歲以上玩具、文具

－不接受幼兒玩具、毛公仔、煮飯仔、書、單車

－上門回收數量最少3袋（類似超市背心袋size） 查詢電話：9191 8526（Whatsapp ）

（照片源自玩具樂園FB） 4. 玩具銀行 香港基督教青年會於2009年開始「玩具銀行」計劃，收集各界捐贈的玩具後，再轉贈予基層家庭的小朋友，受惠對象為12歲或以下低收入家庭之兒童。她們主要回收益智及有助腦力發展玩具、運動及音樂器材、文具、電子遊戲產品等；但不會收集毛公仔、兒童飾物、各類食物及液體類用品、易碎用品等。 港青尖沙咀總部 地址：尖沙咀梳士巴利道41號地下會員服務部

收集玩具時間：星期一至日，早上9時至晚上9時 查詢電話：2268 7713（王小姐） 港青東涌中心 地址：東涌道420號東涌社區綜合服務大樓地下左翼

收集玩具時間：

星期一﹑二﹑四至六，早上10時至下午6時

星期三，下午2時半至下午6時

星期日休息 查詢電話：2988 1246（譚先生）

5.救世軍

救世軍的「循環再用計劃」將捐贈物資經分類後，會於港澳兩地的家品店銷售，而部分捐贈物資則會直接贈予社會上的弱勢社群。接受物品為全新或清潔的二手衣服、鞋類、玩具、文具、書籍、禮品等。

查詢電話：2332 4433 / 9688 5670 (Whatsapp) (星期一至星期五上午9:00 至下午 5:30，星期六上午9:00 至下午5:00)

6. 愛心玩具銀行

香港聖公會九龍青少年綜合服務中心於2006年成立愛心玩具銀行，主力服務當區兒童及其家庭，限於人手及服務地區問題，並不作高度宣傳，但亦有不少市民把物品送贈至機構。若想把玩具給予有需要支援的兒童，宜先致電給機構。

查詢電話：2711 9229