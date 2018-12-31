【天氣乾燥流鼻血】中醫教按穴位止血　媽媽分享預防流鼻血茶療

天氣乾燥，小朋友特別容易流鼻血，這時父母總會手忙腳亂，孩子更會嚇得不停哭，更有可能令鼻血流過不停。到底有什麼方法最快幫小朋友止血，食什麼幫助小朋友調理身體。我們訪問了註冊中醫師黃潤波講解止鼻血的方法。

在中醫的角度來看，流鼻血的原因主要分三種不同的體質，當中包括熱、寒和虛，中醫師會根據小朋友不同的身體狀況，來決定所用的藥材，如清熱可落淮山等。黃醫師更提到，會根據小朋友的舌頭顏色、大小便的情況來對症下藥。

按着合谷穴止血 黃醫師直言除了小朋友因為受熱出血或受寒出血，更有可能與身體虛弱有關，尤其是表現無力、說話細聲、氣不夠等情況，可以補黃芪。黃醫師提到中醫會透過觀測小朋友的手指內裏的皮膚顏色，繼而透過把脈的方法，去了解小朋友的體質如何。問到有什麼即時止鼻血的方法，黄醫師直言可以按着合谷穴作即時止血。 花生衣煲水有助凝血 媽媽Irene分享用花生衣煲水有凝血作用，可以改善流鼻血情況，黃醫師透露此湯水性質溫和，適合任何體質的人士飲用，但此湯水只治標，不治本。

（圖片由Irene 提供） 煲花生衣水的方法及貼士： 材料：花生衣（藥房有售）、可加入南棗

做法： 1 .花生衣用清水略沖洗乾淨，若加入南棗，先將南棗洗淨，然後一開二更易出味。 2. 份量大約是1：6，用一碗花生衣，加6碗水一齊煲。 3 .煲滾水後加入所有材料煲滾，轉細火再煲45分鐘，完成。

備註： 1. 如果不喜歡南棗的味道，但又想令花生衣水帶點甜味，容易入口，可以在煲時候加少許冰糖，或者煲好後，加入少許蜜糖都可以。當然個人認為什麼也不加，飲純花生衣水最好！ 2. 花生衣水熱飲、冷飲都可以，為了方便，我會一次過煲一煲，放涼雪入雪櫃，可以日日當水飲。 3. 天生鼻膜薄、血管粗，容易流鼻血，其實沒有解決辦法，我也是過來人，惟一可以做的就是動手術，將血管收窄，但呢這種手術要成年後才能做，所以小朋友容易流鼻血就更加難處理，這個茶飲兒子波兒試過有效，希望介紹俾大家，可以幫到大家舒緩流鼻血問題。