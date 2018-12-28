【無處玩樂】小朋友視察本港遊樂場　細數遊樂場七宗罪

本月初屯門共融遊樂場終於對外開放，隨即引來不少小朋友和家長到場！這個公園的成功，可能很多人並不知道，當中的設施都是根據小朋友的建議和構思所建立的，說到尾，遊樂場都是給小朋友玩的，需要甚麼當然是他們最清楚，那麼小朋友眼中的香港遊樂場又是否合他們心意呢？ 【部分圖片由受訪機構提供】

童夢遊樂場計劃合辦單位:香港小童群益會賽馬會長沙灣青少年綜合服務中心、香港小童群益會美孚青少年綜合服務中心、香港中華基督教青年會石硤尾會所、香港基督教女青年會賽馬會深水埗綜合社會服務處、東華三院余墨緣綜合服務中心、香港基督教服務處深中樂Teen會、香港基督教服務處深東樂Teen會

屋邨公園為有而有

由5間不同機構，合共7個單位合辦的童夢遊樂場計劃，邀請了80多位深水埗區小朋友於大半年時間走訪區內遊樂場，皆因小朋友能討論和接觸的政治議題不多，和他們最貼身的就是公園。計劃希望集合小朋友對香港遊樂場的意見，一步一步改善香港遊樂場質素！而首先計劃先想改善康文署轄下的遊樂場，該署專責統籌香港的康樂體育，不但沒有為小朋友提供一個合適他們的遊樂場，更沒有主動聆聽兒童的聲音！其次是房屋署轄下的屋邨遊樂場，很多時都是為有而有，只有一個攀爬架、一個短滑梯就稱之為「遊樂場」的多不勝數。

在計劃第一階段，這80多位小朋友總結了這段時間的親身體驗，細數了香港遊樂場的七宗罪！

小朋友視察白田邨公園 1.無聊、不刺激 大部分小朋友都認為，絕大部分遊樂場的設施都不刺激好玩。以下節錄了部份小朋友評語： 「瀡一秒就玩完，好無聊啊！」 「成個遊樂得幾個架（攀爬架），仲要咁矮！」 2.維修無了期 小朋友視察多個遊樂場後，發現有設施要維修，相關部門會用圍欄圍起來！可是並沒有告示其麼時候才維修好，不少小朋友來到後發現甚麼也沒有得玩空歡喜一場。以下節錄了部份小朋友評語： 「落到嚟又冇得玩，整幾耐又唔知！」 「連通告都唔貼張，邊鬼個知整到幾時先有得玩！」

小朋友視察石硤尾公園 3.面積小 持份者多 小朋友發現大部分的屋邨遊樂場空間都相當小，而且遊樂場還不止小朋友使用，會有公公婆婆坐櫈休憩，會有居民在附近散步，令原本已經空間細小的遊樂場擠滿用者。 以下節錄了部份小朋友評語： 「屯門個新公園（屯門公園共融遊樂場）係就係好玩，但排隊玩一個都等勁耐！」 「遊樂場好細，完全唔夠地方玩！」 4.有蓋或室內遊樂場不足 在視察活動期間，有小朋友遇上壞天氣，於是到訪遊樂場後也甚麼都不能玩！因此如果突發遇上落雨情況，小朋友想玩也找不到遊樂場可以滿足他們。

小朋友發現公園的木梯不穩定，踩下去會左搖右擺，擔心有機會跌倒 5.設施沒有翻新 小朋友視察多個遊樂場後表示，很多設施都生鏽，甚至不穩固，但亦長期沒有相關部門跟進維修。 6.廁所衛生差 玩耍過後，最重要當然是清潔雙手。有經驗的小朋友指部分廁所十分臭又不乾淨，加上又沒有獨立的洗手設施，只能被逼上這些廁所洗手。

小朋友認為屋邨公園設施少很無聊 7.設施不足 不少小朋友認為大部分的遊樂場都沒有足夠玩樂設施，很多連鞦韆都沒有。以下節錄了部份小朋友評語： 「南山邨個遊樂場，個個係到影相，得幾個鐵架，都唔知有咩好玩！」 「遊樂場都無野好玩，我都係自己帶個波落去踢。」

最希望遊樂場更好玩

這80位小朋友列出了各式各樣對遊樂場的願望，以下是他們投票後，得出最多票數的心聲：

第一位：遊樂設施要有主題（例如賽車、水果、動物），挑戰性及刺激感

第二位：增加設施

第三位：政府應定期在遊樂設施上諮詢兒童意見

渴望被聆聽

家長為了自己的小朋友，在學習上都會十分重視「質素」，想小朋友入更好的學校、想小朋友跟個好老師學一門樂器等等，但為甚麼卻對小朋友玩樂的「質素」不聞不問？這80位小朋友所代表的不單是深水埗區的小朋友，更是香港大部分兒童的共同想法！

「為甚麼一個遊樂場，是由一群完全不知道我們想要甚麼的大人所建造，而且他們亦沒有用心去打造一個『好玩』的地方給我們。」這句來自活動小朋友口中的說話，大概能總結他們的憤怒之處。