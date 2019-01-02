【個人衛生】洗完手比未洗更多細菌　廁所最污糟竟然係呢度……

不少家長和小朋友去廁所，洗手後都會和小朋友去烘手機弄乾雙手，一來感覺上更潔淨，二來可以更環保不用抹手紙！但事實卻和大家預料的大不同，用烘手機反而會令細菌散播，噴射式烘手機比起抹手紙更多出27種細菌。

細菌吹到滿天飛 周遭細菌量多抹手紙227倍

英國里茲大學（ University of Leeds）研究團隊發表一項研究，結果發現，烘手機會將人們手上沒洗乾淨的細菌吹散到空氣中，而噴射式烘手機比起抹手紙多出 27 種細菌，而且被吹起的各種微生物會在空氣中維持15分鐘，意味著每當有人使用後，你和小朋友去使用便會接觸到這些細菌和微生物。

噴射氣流烘手機附近的細菌量比威力較小的暖氣烘手機增加了約4.5倍，但與抹手紙相比，噴射氣流烘手機周遭細菌量則增加227倍之多。

GettyImages 容易交叉感染 研究曾在三個城市的醫院廁所採樣本，發現使用噴射式烘手機期間，出現抗藥性金黃色葡萄球菌數量為使用抹手紙的三倍。抗藥性腸內菌以及致病性腸球菌種，也在使用期間常能發現。因此，烘手機在醫院使用會增加患者交叉感染的風險，而在日常生活中的商場、街外公廁，亦可由此推算出也是少使用為妙。