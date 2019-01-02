【個人衛生】洗完手比未洗更多細菌　廁所最污糟竟然係呢度……

撰文：李紫銘
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不少家長和小朋友去廁所，洗手後都會和小朋友去烘手機弄乾雙手，一來感覺上更潔淨，二來可以更環保不用抹手紙！但事實卻和大家預料的大不同，用烘手機反而會令細菌散播，噴射式烘手機比起抹手紙更多出27種細菌。
細菌吹到滿天飛 周遭細菌量多抹手紙227倍
英國里茲大學（ University of Leeds）研究團隊發表一項研究，結果發現，烘手機會將人們手上沒洗乾淨的細菌吹散到空氣中，而噴射式烘手機比起抹手紙多出 27 種細菌，而且被吹起的各種微生物會在空氣中維持15分鐘，意味著每當有人使用後，你和小朋友去使用便會接觸到這些細菌和微生物。
噴射氣流烘手機附近的細菌量比威力較小的暖氣烘手機增加了約4.5倍，但與抹手紙相比，噴射氣流烘手機周遭細菌量則增加227倍之多。
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容易交叉感染
研究曾在三個城市的醫院廁所採樣本，發現使用噴射式烘手機期間，出現抗藥性金黃色葡萄球菌數量為使用抹手紙的三倍。抗藥性腸內菌以及致病性腸球菌種，也在使用期間常能發現。因此，烘手機在醫院使用會增加患者交叉感染的風險，而在日常生活中的商場、街外公廁，亦可由此推算出也是少使用為妙。
使用烘乾機等於吹細菌往自己身上
至於為甚麼使用烘手機的細菌反而更多，其實原因有很多，包括，用者沒有清潔乾淨雙手、烘手機設置的環境、烘手機本身的潔淨程度等等。不過有一樣宙西可以肯定的是，當你在使用烘手機的時候，已經在不知不覺的情況下傳播細菌，並且你和你的小朋友也可能被濺到來自他人手上的細菌。相比之下，雖然較為浪費，但如果正確丟棄抹手紙，造成交叉感染的可能性比較低。