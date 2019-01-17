【母乳餵哺】為BB提供最好的黃金初乳　懷孕7個月便要做這些準備

每個人都知道母乳是送給寶寶最佳的天然禮物，台灣哺育率也位居全球優等班，不過，部分媽媽因為哺乳或集乳等問題，而睡眠不足、過度疲勞、免疫力下降。專家建議，準媽媽們應該在懷孕7～8個月時，開始為哺育打底，攝取優質蛋白質、鐵質，生產後全家人一起照護寶寶，降低媽媽的負擔。

台灣母乳哺育聯合學會理事長暨台北市立聯合醫院小兒科醫師楊文理指出，母乳含「乳鐵蛋白」、「上皮生長因子」及「轉化生長因子-β2」等健康因子，一般建議，母乳哺育最好持續至少6個月。

楊文理醫師說，台灣母乳哺育至產後6個月的比例約4成5、略高於全球平均值3成8，如何營造母乳哺育全面友善環境，讓媽咪們可以兼顧職場與家庭，並能擁有好體力，則是堅持哺乳的主要關鍵。

世界衛生組織及國際母乳哺育行動聯盟都建議，產後最好的是親子同室，而非只是母嬰同室，應該以母親為中心，共同決定產後照顧決策，父親及全家人都能了解正常嬰兒的行為及日常照顧事項，照顧寶寶絕非媽媽1個人的責任。

此外，給予母親餵乳的營養支持相當重要，母乳是嬰兒最好的食物來源，但許多媽咪可能因為睡眠不足、環境不佳、擠奶疼痛等原因，以致於情緒焦慮等情況，而打了退堂鼓。

如何營造母乳哺育全面友善環境，讓媽咪們可以兼顧職場與家庭，並能擁有好體力，則是堅持哺乳的主要關鍵。（Gettyimages／視覺中國）

宋明樺營養師建議，孕期7～8個月時，應該開始調養母乳品質，有助於產後提供寶寶最精華的黃金初乳。除了攝取均衡、充足的營養，推薦日飲雞精，或將雞精加入月子餐，藉此提升乳汁中營養成分的含量與泌奶量。

由於分泌乳汁會消耗許多熱量，並且增加蛋白質、鐵質、維生素的吸收利用，宋明樺營養師表示，媽咪產後每日熱量控制可在2,100～2,300大卡內，比平常還要高一些，盡量避免油膩、麻辣等食物，並多攝取優質蛋白質。

在哺乳期間，女性應比平常多吃2份的蛋白質，每日至少3～5碟蔬菜，以及2～3份的水果。宋明樺營養師強調，透過均衡攝取，搭配足夠的睡眠，放鬆心情，才能為寶寶「備餐」，贏在起跑點。

世界衛生組織及國際母乳哺育行動聯盟都建議，產後最好的是親子同室。（Gettyimages／視覺中國）

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：【即時新聞】如何幫小寶寶「備餐」？ 醫師建議這樣做 讓母乳源源不絕】