【子女教養】孩子包拗頸、乜都唱反調？教你3招輕鬆降伏扭計王！

不知道從哪天開始，孩子的脾氣愈來愈拗，愈來愈不聽話了呢？甚至大人說一句，他還能回嘴好多句，天天上演這種吵架戲碼，搞得媽媽心好累……到底哪個環節出錯了呢？讓心理師告訴你。

不知道從哪天開始，孩子的脾氣愈來愈拗，愈來愈不聽話了呢？（Gettyimages／視覺中國）

什麼都反抗的叛逆「小屁孩」，到底該怎麼教？

幼兒園已經放學了，偌大的校園只剩下幾個小朋友還在溜滑梯，突然一聲呼喚傳進遊戲場的嘻鬧聲中：「小寶，時間到了不能再玩囉！媽媽還要回家做飯呢！小寶，小寶，聽到沒？我們要回家了！」媽媽焦急地呼喚着，但只聽見小寶不斷地說：「我不要回家，我還要玩，我不要回家，我還要玩……」時間愈來愈晚，不管媽媽好說歹說，小寶就是不肯回家。媽媽上前去拉了小寶，只見小寶嘟着一張嘴、搖着頭，媽媽怎麼拉都拉不動，拗不過小寶，媽媽只能自我安慰：「看來小寶真的還很想玩，孩子也需要活動，就讓他再玩一下吧……」

好不容易等到小朋友都回家了，小寶發現只剩自己一個人，才心不甘情不願地跟媽媽說要回家了。一回到家，小寶把背包、圍兜兜往地板一丟，襪子也沒脫，就跑去房間玩了。媽媽在後面追着、叫着：「小寶，東西怎麼亂丟呢？回家應該要把自己的背包放好、圍兜兜掛好、襪子脫下來拿去放在洗衣籃裏啊！」小寶頓了一下，把腳上襪子脫下來，又往地板一扔，就跑進房間玩起來了。媽媽有點不耐煩，又擔心自己太囉嗦，只好邊嘆氣邊撿小寶的東西，心裏納悶着，小寶是不是注意力有問題，沒聽清楚指令呢？

晚飯吃到一半，小寶突然想喝水，連跑帶跳的倒了杯水來喝，過程中一不小心把水打翻了；媽媽請小寶幫忙把地上擦乾淨，只見小寶一臉不高興的說：「很麻煩耶！」媽媽忙進忙出的才剛準備好晚餐，好不容易才可以坐下來休息、吃飯，聽到小寶的反應，心裏很生氣，覺得這孩子真是不懂事，但媽媽還是耐着性子說：「媽媽很累，你打翻水，本來就應該幫忙擦啊！」沒想到小寶一聽這話，竟然生氣地大聲回說：「我又不是故意的，為什麼要我擦？」

這次媽媽真的生氣了，她責備小寶：「你這孩子怎麼這麼不聽話呢？媽媽每天做家事很辛苦，叫你幫忙一下，你就這麼多理由，真是太不乖了。」話還沒說完，小寶就大聲的哭了起來：「我不要，我就是不要……」兩隻手還生氣地敲着桌子，一不小心，又打翻了飯菜……

什麼都反抗的叛逆「小屁孩」，到底該怎麼教？（Gettyimages／視覺中國）

媽媽忍不住情緒大爆發，對着小寶怒吼：「你這是什麼態度！給我去罰站！」小寶的情緒也跟着激動起來，愈哭愈大聲，邊蹬腳邊搥牆，嘴裏念念有詞：「我肚子好餓，我要吃飯；妳都罵我，妳都不愛我；我不要罰站，我要吃飯啦……」一副委屈的樣子，聽到這些話，正在收拾滿桌飯菜的媽媽，心裏既生氣又自責，心想：「唉……這孩子實在很不聽話，但我會不會也太嚴厲了，傷了孩子的心呢？」

愛與管教兼具，讓孩子學習與現實環境共處

家有經常違抗命令的孩子，父母會覺得他們過於堅持己見、不易妥協，必須「更用力」地教導他們是非對錯，而陷入誰對誰錯，爭論不休的循環。事實上，這樣的孩子需要的是愛與管教兼具的教養方式。透過以下秘訣，處理情緒、減少說教，讓孩子實際去體驗行為與後果間的關聯性，從經驗中修正，才能幫助孩子。

【Yes！家長可以這樣做！】

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本文節錄自尖端出版《讀懂孩子的情緒話》

【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】