【SEN小訓練12】言語治療訓練　用紙盒遊戲助幼兒學表達

特殊學習障礙是泛指一系列學習異常的表現，即在聆聽、說話、閱讀及寫作等方面有顯著困難。常見有：讀寫障礙、 語言障礙、數學運算障礙、發展性協調障礙、視覺空間感知障礙，其中以讀寫障礙最為普遍。學障學生可單一或按不同程度同時存在以上五種類別，亦可能同時有「專注力失調」和「社交發展遲緩」、「自閉症」等等。

有很多家長除了帶小朋友到一些支援中心接受治療外，自己都在家中跟小朋友作一些簡單的訓練，協助治療進度，所以我們這個系列找來了喜步兒童成長中心的多位導師和治療師，為各位家長介紹一下不同學習障礙可以有什麼針對性的小訓練。

言語治療師梁家鳳一連幾集介紹多個小訓練，讓家長可以了解小朋友在不同階段可以透過哪些活動鍛練言語理解和表達。