如何令孩子早點睡覺？ 給家長的5個貼士｜博士媽媽

聖誕新年長假期多多，許多小朋友因多聚會及假期而遲遲不肯睡覺，也令不少家長甚為頭痛。當假期結束，孩子回復上學模式，遲睡早起對孩子來說甚為痛苦。有研究指出，小朋友越早睡對其身心發展均有正面因素，越早睡的小孩也會更為精靈，病痛也會少一點。如果想孩子早睡覺，家長也需要努力配合，有一些貼士想大家分享。即使遲放工的父母，同樣可以令孩子早睡早起。

（Getty Image） 1.替孩子早上放電 小朋友精力無限，只是因為他們有足夠的睡眠，當他們用了體力後，還會如成年人一樣，需要休息。家長可以讓孩子於早上多做運動或可放電的活動，讓孩子消耗體力，又或於孩子下課後，讓他們到公園玩玩，吸引一下陽光，晚上自然會睡得好。生理時鐘自然可調教回早睡早起模式。 2.建立有規律生活 時間管理對大人小孩子均重要，家長應協助小朋友建立每天有秩序、有規律的生活，上課、遊戲時間也有時間表，作息時間有序，做事自然井井有條。

3.盡量早吃晚飯

家長工作繁忙，往往難以早吃飯。但小朋友若跟隨家長遲吃飯，對健康也會有影響。有醫生建議，最好在睡覺前2至3小時吃晚飯，6時吃飯為最佳時間，最好是不要遲過8時前，因為腸胃需要時間消化食物，否則會影響睡眠及增加肥胖風險。而且，小朋友晚飯若太遲食，吃得太飽，難以入睡，翌日要早起也會很痛苦。

（Getty Image） 4.睡覺前不要玩電子產品 家長應盡量避免讓孩子在睡前看電視、玩手機或遊戲機等電子產品。有關產品帶來的視覺上刺激，會很易令人難以入睡。腦部需要靜下來，才可以好好休息及睡覺。 5.給遲放工父母的貼士：盡量先讓孩子完成所有事情 有不少父母放工回家，最早可能已是晚上7、8時。但孩子如等到父母放工後才吃飯，會太遲及影響作息，建議若遲返到家中的父母，也著家人先讓孩子吃飯，然後沖涼、換好睡衣等，作好睡覺準備。即使父母回到家中時已是晚上7、8時，父母仍可陪孩子說一會床邊故事，享受親子時光，讓小孩先入睡。 有研究指，5歲至12歲的孩子每日需10小時以上的睡眠時間。當身體沒有足夠休息，感到太疲倦、不夠精神時，小朋友的情緒會易受掀動或扭計，長期不夠睡眠，會直接影響他們的課堂表現，連鎖影響下，亦會影響其學業成績。另一原因，睡眠對孩子的成長階段極為重要，若長期睡眠不足，會影響其免疫系統，也會較易生病。 所以作為家長，為了孩子身心發展著想，還是要努力一點，協助他們建立一套健康有規律的作息時間，讓孩子早睡早起。