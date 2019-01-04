【Gap Year】小六升中不上學　女生試休學一年跳出主流教育

原以為Gap Year是大學生的專利，不少大學生在畢業之後、踏入社會工作之前，抽一年時間作不同的嘗試，思索自己的前路。有小六學生則選擇在升中一前，休學一年，提早思考自己的路向。在別人忙着適應中學生活，這群女生又在忙什麼呢？ 攝影：鄧倩螢

加恩一臉認真，為受訪者攝錄訪問片段。 「我的夢想」似乎只是作文的題材，踏上中學後，大部分的中學生便只剩下一個目標：考好公開考試，進入大學。整個中學的課程、氛圍亦是圍繞公開考試而轉，彷彿除此以外，學生便無需要有其他的目標。 兩個小六女生加恩和Vian則選擇在升中之前，休學一年，跳出常規教育以外，嘗試另類的學習方式。「籽識教育」的創辦人王仲傑表示，這個計劃原本為高中學生而設，但與不同的家庭和學生傾談後，決定讓這2個女生提早嘗試一年的上學「空窗期」。不過，她們在這一年也非不學無術，機構為她們安排了不同的創意課程，包括影片製作、拍攝等，「希望她們透過創意產業認識社會、認識自己，思考未來的出路」，她們亦可以按興趣提出自己想學習的知識。

拍山竹破壞實錄 親嘗訪問滋味

別人在學校上課的時候，這2名女生會做些什麼呢？有部分的時間，她們會按機構的時間表學習多媒體創意課程，亦會按自己的興趣去實踐學習。在暑假的時候，颱風山竹肆虐香港，為環境帶來重大的破壞，加恩和Vian主動提出想外出拍攝山竹過後的香港。她們到了石澳海灘親身觀察，看到樹林傾倒、垃圾被沖上沙灘，滿園狼藉。她們用鏡頭拍攝天災過後的情況，仿新聞記事的模式，一手一腳剪輯片段和後製，親手製作一段記錄片。

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12歲的Vian嘗試由構思、拍攝、後制都親自完成，雖然過程中和加恩不時出現言語的火花。 採訪當日，她們便約了一個社企的負責人訪問，兩人要幫忙拍攝訪問片段。在訪問的初時，只是討論何時開機，二人指手劃腳，不久已出現磨擦和火花。導師在旁觀察，並不加以阻撓：「盡量讓她們自行解決問題。」終於訪問順利開始，不過由於客觀的環境因素，有些她們預想好的片段畫面未能完成，令她們略感失望。 訪問和午餐過後，她們協助同學拍攝自製的MV，然後又到了深水埗，為即將參與的市集準備。不說不知，原來加恩是個「小老闆」，租格仔舖售賣自己製作的手工商品，有時更月賺千元。而這次參與市集，她和Vian也打算用珠仔做首飾，並在市集中舉行穿珠的工作坊，希望可以吸引人流。 看似簡單的工作，其實已經包含了多媒體製作、溝通能力、協作能力、營銷等等，的確比平常中一生接觸得更多。

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這個才是屬於13歲女生的笑容。 休學期可學到更多 為什麼想休學一年呢？加恩向記者說，傳統的教學方式讓她感到很大壓力，每天也有很多功課，而且並非每個科目也很有興趣，她希望有更多時間可以練習喜愛的溜冰，也能學習主流學校之中未能接觸的知識。雖然Vian對學校的教學沒有很大意見，不過也覺得學習剪片很有趣，接觸的事物比在學校見到的更多，而且她擁有更多的時間練習體操，課餘時間則跟私人導師預習加拿大的中學課程，為將來升學做好準備。