【週末好去處】細路愛玩營周末快閃出沒！戶外幻想遊樂場點玩都得

由聯合國兒童基金會（UNICEF）舉辦的「細路愛玩營」又來了！是次活動劃分三大專區，除了繼續有大受小孩歡迎的「幻想遊樂場」，亦新增了「海上漂流教室」和「兒童早期發展專區」，另外亦有各式主題工作坊，由專家示範及講解育兒貼士。 攝影：李欣愉、部份照片由受訪者提供

活動目的為推廣兒童早期發展的三大要素，分別是營養、遊戲及關愛。香港大學教育學院融合與特殊教育研究發展中心廖秀卿博士指「遊戲」是一種溝通語言，而小孩則是遊戲專家，因此以遊戲來與小孩相處是很好的方法，「就像剛剛，這班小孩原本並不認識我，但我走過去伸出手邀請他們玩包剪揼，大家很快便打成一遍了。」

廖博士（黑色衣）示範只要轉個方式，包剪揼又是一個新遊戲。 廖博士引述出自哈佛大學的學術研究，指遊戲對兒童大腦的早期發展十分有益，其益處可配合「包剪揼」的動作來說明：能張開收起的「包」代表彈性（Flexibility），讓思考更靈活；把「剪」放在頭側做個拍照動，代表記憶（Memory）；把手指收成掌頭並做出加油手勢，就代表自我控制（Control）。 遊戲對兒童早期發展甚有益處，但遊戲並不需要特別道具才能進行，廖博士再以包剪揼來示範，除了用手掌和手指，亦可轉變成運用整個身軀和四肢來出招，例如舉高雙手是包、蹲下縮起身體是揼。有怕生的小孩剛開始十分害羞又放不開，但數輪遊戲後已變得十分活潑，樂意運用整個身體來玩耍。

遊戲對兒童早期發展甚有益處，但遊戲並不需要特別道具才能進行，廖博士再以包剪揼來示範，除了用手掌和手指，亦可轉變成運用整個身軀和四肢來出招，例如舉高雙手是包、蹲下縮起身體是揼。有怕生的小孩剛開始十分害羞又放不開，但數輪遊戲後已變得十分活潑，樂意運用整個身體來玩耍。

幻想遊樂場。 三大體驗區 1：幻想遊樂場 擁有超凡想像力和創意的小孩是遊戲專家，形狀各異的藍色組件並沒遊戲規則，但玩味十足，可以拼砌出他們想要的玩具。有小孩砌出一架戰船，亦有小孩砌出一間小屋、爬來爬去，又或是一隻小綿羊。 2：海上飄流教室 活動破天荒的或渡輪公司合作，在來回於赤柱至香港仔的渡輪上舉辦，並邀請到教育專家在30分鐘的航程中分享不同親子教育主題，為家長及小朋友創造玩樂體驗，啟發孩子想像力。

參加者可尋找有拼圖塊的工作人員，完成主題為「營養」、「自由遊戲」和「良好親子互動」主題相關的簡單小遊戲後，便可獲得貼紙一張，集齊三張小貼紙就可獲得紀念品一份。 3：兒童早期發展專區 此區設有不同主題的展版，並印有兒童早期發展關鍵字詞，家長可與小朋友舉起小道具及標語，與家人表達愛意。另外亦有多種活動，例如臉部彩繪、D.I.Y.襟章等等。

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要留意的是，是次活動只舉行1月11、12、13日三天，亦需預早登記參加，惟登記名額已滿。活動負責人指每個環節皆有預留即場參與名額，但需要提早到場登記及輪候，而講座則不限人數，詳情按此查詢。

「細路愛玩營」

日期：2019年1月11日（星期五）至11月13日（星期日）

時間：下午3時半至晚上7時（星期五）、上午10時半至晚上7時（星期六及日）

地點：赤柱廣場露天廣場

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