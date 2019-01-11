【親子好去處】首屆融合輪椅花車巡遊　6區將舉辦消防嘉年華

想和孩子放放電，又不知去哪兒？在未來幾個周末，將有首屆融合輪椅花車巡遊、智樂Playright舉辦的戶外嘉年華，亦有6區舉行大人、小朋友喜愛的消防局開放日和嘉年華，還有每年一度的渠務處開放日，大小同樂！

水泡相撲。（Playright FB圖片） 「揼少啲、慳多哟、識回收」環保嘉年華 想和小朋友一齊玩，又厭倦了一式一樣的公園遊樂設施，不如一起去由智樂Playright和油尖旺民政事務處舉辦的嘉年華，大玩滾輪滑梯、水泡相撲等好玩玩意。 日期：1月19日（星期六） 時間：下午2時30分至5時30分 地點：旺角麥花臣遊樂場 對象：3至12歲小朋友及其家長 遊戲內容：激輪滑梯、Imagination playground、百變木框、Rigamajig、竹筒運木珠、水泡相撲、大笨象噴火樂園、Snug and Outdoor、紙皮層層疊、紙皮城堡、車軚陣 參加辦法：免費開放、毋須報名、歡迎即場參加

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漢師德萃小學也在準備「花車」。（「花轆Look嘉年華」FB圖片） 花轆Look嘉年華 路向四肢傷殘人士協會將舉辦首屆《花轆Look嘉年華》，是全港首個由一眾傷殘人士參與籌劃，融合輪椅花車巡遊、攤位遊戲及舞台表演的活動，屆時將有超過50部由教育、工商、社福界及各社區人士設計的輪椅花車參與巡遊，推廣「輪椅」除了有轆，更可以有“Look” 。 日期：1月19日（星期六） 時間：上午11時至5時半 地點：中環龍和道近郵政總局避車處 內容：12個攤位遊戲，包括扭氣球、面部彩繪、試穿粵劇戲服、學習手語、製作馬賽克裝飾品；舞台上有劇團及學生的表演項目；超過50部經過精心設計的輪椅花車。

（資料圖片） 消防局開放日 （黃大仙）消防局開放日暨防火嘉年華 日期：1月13日（星期日） 時間：上午11時至下午4時 地點：黃大仙消防局 內容：透過救火和救援示範、綜合表演、攤位遊戲及參觀消防局設施，向巿民宣傳防火安全訊息。 （南區）防火安全嘉年華暨薄扶林消防局及救護站開放日 日期：1月20日（星期日） 時間：上午10時30分至下午3時30分 地點：薄扶林消防局／救護站 內容：綜合表演、攤位遊戲、防火安全展覽、消防及救護操練示範、消防及救護車輛展覽、消防及救護工具介紹和急救示範等。 （北區）粉嶺消防局及粉嶺救護站開放日暨北區防火安全活動日 日期：1月20日（星期日） 時間：上午10時至下午4時 地點：粉嶺遊樂場 內容：典禮儀式、團體表演、攤位遊戲、消防及救護裝備展覽及示範、消防及救護操練。 （元朗區）防火安全嘉年華暨天水圍消防局及救護站開放日 日期：1月27日（星期日） 時間：上午10時至下午4時 地點：天水圍消防局 內容：消防拯救示範、消防車展覽、攤位遊戲、綜合表演、親子填色比賽及標語創作比賽頒獎禮。

防火安全嘉年華

（離島區）防火嘉年華

日期：1月19日（星期日）

時間：上午10時至下午5時

地點：東涌黎淑英廣場

內容：透過嘉年華活動向東涌居民宣傳消防安全訊息。

（灣仔區）消防安全嘉年華

日期：1月26日

時間：中午12時至下午5時

地點：灣仔修頓足球場

內容：透過綜藝表演、防火話劇、攤位遊戲宣傳防火訊息。

（渠務署網頁圖片） 渠務署開放日 下雨時雨水會去哪兒？家中的污水又會如何處理？這些問題或者能在渠務署開放日時得到解答！今年開放日有4個主題，包括回顧該署30年工作、河道活化、復修渠道，以及預告沙田污水處理廠即將遷址。 日期：1月19、20日（星期六／日） 時間：上午9時30分至下午5時 地點：沙田污水處理廠 內容：公眾導賞團、親子探索遊、主題展區、攤位遊戲、舞台及巡迴表演、主題拍照區、影片欣賞、參觀再造水設施、展覽車、美食車、親子種植園。

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