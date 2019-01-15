【阿媽覺得你凍】氣溫下降要為孩子穿幾多衫？醫生：手凍不代表冷

「有種凍叫阿媽覺得你凍」！近日天氣又轉冷，和幼兒出街時，媽媽怕他們著涼，必定為他們多穿幾件衣服。不過，兒科醫生指為小朋友穿得太多衣服反而會過熱，引起其他皮膚疾病。

天氣乍暖還寒，忽冷忽熱，令父母為小孩穿衣的問題而感到頭痛。父母總愛撫摸孩子的手仔，如感到冰冷便為他們添衣。兒科醫生陳欣永指出，想知道小朋友是否穿得夠暖，手腳的溫度是不能作準，而需要視乎他們的體質是否怕冷或是怕熱，「有些小朋友穿一件薄衣，食完支奶已成身汗」。因此，家長應該先因應孩子的體質去為他們添衣。

「有時家長摸到小朋友手仔凍，不停為他們添衣，但其實頸背已出汗，更易引起皮膚問題、濕疹發作。」陳醫生補充說，家長可以摸摸孩子的頸背、鎖骨的位置，如果這兩個位置夠暖，就毋須再添加衣服。

穿幾多要視乎小朋友的情況。（GettyImage）

發燒焗身汗就好？

天氣寒冷，孩子易病，萬一他們發燒，是吾多穿衣服，讓他們焗出一身汗便更快痊癒？陳醫生指出「發燒焗一身汗就退燒是錯的」，小朋友患病發燒的時候，尤其是高燒時，他們的手腳很冰冷，但身體卻是熱燙，甚至他們會打冷震，感覺到寒冷。「如這個時間為他們除衫散熱，只會讓他們感到更冷」。

當小朋友服用了退燒藥，即使手腳冰冷，也要為他們多添一、兩件衣服保溫。到他們出汗時，其實代表身體把體內的熱力帶走，把溫度降低。

「所以用外來的方法，焗身體出汗對退燒是沒有幫助。」他建議，當小朋友出汗時，應該為他們換上較薄、乾爽的衣服，或是為他們洗澡降溫。因此，孩子生病發燒，要穿多或穿少，實際上要視乎是「起燒時」還是「退燒時」。