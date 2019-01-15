【親子好去處】渠務署開放日2019　30週年免費活動大放送

為了慶祝香港渠務署30週年，沙田污水處理廠將於1月19至20日舉辦開放日，場內節目豐富，公眾可以參觀污水處理廠設施，又可從遊戲中更具體認識污水處理廠日常工作。 （圖片由渠務署提供）

今年四大主題為：回顧(Review)、河道活化(River Revitalization)、復修渠道(Rehabilitation)和將沙田污水處理廠遷往岩洞(Relocation)。

活動包括有：

1. 公眾導賞團

公眾可以報名參觀污水處理廠設施，更具體認識污水處理廠的日常運作。

2. 親子探索遊

父母可以陪同小朋友親身探索廠內設施，為小冊子集齊可愛貼紙。

3. 親子種植園

場內特別準備了約1000棵三色堇，石竹，孔雀草幼苗讓公眾親手體驗種植的樂趣

4. 主題展區

四大主題展區設有內容豐富的資料展板及實體模型，讓公眾能更深入認識本署在防洪和污水處理服務方面的工作，亦為小冊子集齊可愛貼紙。

5. 展覽車

大會除了展示渠務署的吸渠車外，亦邀請了環保署的流動環境資源中心與中華電力的展覽車到場。

6. 設備展示

近距離觀看污水處理廠設備，包括雙燃料發電機、污泥攪拌器、水泵和離心式脫水機等。

+ 9 + 8 + 7

其他活動還有：業界伙伴攤位遊戲與兒童遊樂區、美食車、舞台及巡迴表演、參觀再造水設施等等。

【渠務署開放日 2019】

日期：2019年1月19至20日

時間：上午9時半至下午5時正

地點：沙田污水處理廠

詳情：https://www.dsd.gov.hk/OpenDay/index.html

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