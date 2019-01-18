【親子活動】週末免費玩環保嘉年華　寵物節20分鐘親親貓喵

又到了每星期一次的家長Black Friday時間了，又要「頭痕」帶小朋友去哪裡放電了。又要好玩，又要免費？無問題！希望是次推介的活動能順利地幫各位家長度過今個周末，享受愉快的親子時光。

激輪滑梯 （網上圖片） 『揼少啲、慳多啲、識回收』環保嘉年華 環保意識要從小培養，生活當中除了走吸管外，其實玩樂設施都可以很「環保」！在環保嘉年華當中，所有設施都是用一些重用物料製成，當中包括激輪滑梯、竹筒運木珠、水泡相撲、大笨象噴火樂園、、紙皮層層疊、紙皮城堡、車軚陣等等。

日期：2019年1月19日

時間： 下午2時30分 ‑ 5時30分

對象：3至12歲小朋友及其家長

地點：麥花臣遊樂場，旺角洗衣街 59 號

費用：全免

+ 5 + 4 + 3

香港寵物節-貓喵體驗館 香港寵物節於本週五已經開始，當中大家除了可以找到各種便宜和特別的寵物用品外，還可以接觸到各種貓貓狗狗。而寵物節特設了貓喵體驗館，滿足大人和小朋友近距離接觸貓貓的願望。由香港群貓會每日帶來多隻待領養的貓咪，與入場小朋友親密互動，讓一家人親身體驗與貓星人接觸的樂趣。

日期：2019年1月18日至1月20日

時間： 星期五、六，中午12時‑晚上9時；星期日，中午12時‑晚上8時

活動時間：20分鐘一節

地點：灣仔會展Hall 3

貓喵體驗館參與方式：可參考下圖於指定時間到Z30,Z31 香港群貓會攤位領取「喵喵體驗館」入場券，數量有限，換完即止。 每人只可取入場券一張，每張入場券只供一人使用(不論大人或小孩)。每位持入場券人士必須預早5分鐘到達「喵喵體驗館」門外排隊， 逾時超過5分鐘則不准進入「喵喵體驗館」。

注意事項：為保障參加者能享受與貓咪共處的歡樂時光，到時希望參與者遵守特定規則，例如進場需脫鞋並穿著襪子、不能使用閃光燈等等。

為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」平台支持和諧之家，捐款$214，香港01送您兩 張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日期 ： 1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10083