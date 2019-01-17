【迪士尼】初一至初五入園收利是　設新春主題酒店房間

喜迎農曆新年！香港迪士尼樂園由即日起至2月24日舉辦一連串新春慶祝活動。除了一眾迪士尼朋友換全賀年新裝外，還推出了一系列節日主題商品。大家在大年初一（2月5日）至初五（2月9日）入園，更可獲利是一封（送完即止），祝福大家好運連連。

為慶豬年，迪士尼以家傳戶曉的三隻小豬做主角，在幻想世界的夢想花園和大家見面，小鎮廣場也有以三隻小豬為主題的佈置，供大家合照。

在大年初一（2月5日）至初五（9日）入園，迪士尼會送上全新設計利是一封，內含寓意金銀滿屋的朱古力金幣及購物和餐飲優惠券。 而每日在城堡前都有由財神高飛為主演的「財神高飛賀新歲」，在耳熟能詳的賀年歌曲下，欣賞表演。

+ 5 + 4 + 3

精美新春商品

迪士尼推出逾50款全新獨家佳節限定商品，包括毛公仔、飾物、服飾、文具、徽章和家居擺設，琳琅滿目。商品主要以Duffy與好友、米奇與米妮、彼思系列、迪士尼公主和三隻小豬為主題。而Cookie更是首次以新春服裝推出主題商品。

+ 21 + 20 + 19

新春主題酒店房間佈置

新春期間，三間主題酒店都會免費提供新春主題房間佈置，以及一系列以傳統農曆新年習俗為主題、適合一家大小參與的活動，如大年初一至初三，三間酒店會巡迴演出新春合唱團，年初一更有限定的舞獅表演，還有期間限定的「迪士尼新春傳統市集」。

入住酒店的小朋友可以參加酒店提供的新春主題手工藝創作活動，製作賀年裝飾。住客亦能在許願卡上寫上願望，掛在香港迪士尼樂園酒店和迪士尼探索家度假酒店的許願牆上，祝願心想事成。

為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」平台支持和諧之家，捐款$214，香港01送您兩 張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日期 ： 1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10083