【日本育兒奮鬥記】港日新年大不同！孩子只有3封利是｜慧ちゃん

1月1日是日本新年，大部份公司和學校都會休息。就像小米託兒所，在12月29日休息到1月3日，這段日子我們公司都休息，所以和小米過了一星期很開心的Family day。 【編按：作者為在日港媽慧ちゃん】

日本公司多數在當年的last working day舉行忘年會（像香港尾牙），今年我也帶了小米參加！忘年會的意思是要把這一年不好的事都忘記！ 派利是大不同 日本小朋友在新年也有利是收的，和香港一樣由長輩派出，但日本沒有已婚人士一定要派利是的習慣。因為我們新年只回了奶奶家，所以小米只收到我，爺爺嫲嫲和姑媽共三封利是而已（笑）。 日本利是多數1000至10000日元不等，我老公家的習慣是中學前小孩5000日元，中學後打工前就10000日元，打工後因為已經會自己賺錢嘛，所以就不會再有利是收了。不過這個只是我們家習慣而已。

團年飯大不同

我們在31日也回了嫲嫲家，一起吃蕎麥麵做晚餐，然後新年的第一天，我們也一起去了神社求平安。

新年我們沒有像香港般四處拜年，因為親戚很多都不在東京，所以我們都只是一家三口四處逛逛，陪陪爺爺嫲嫲而已。

搶購福袋大不同 說起新年時的活動，當然還有為人熟悉的福袋啦！但近年太多外國人去排隊買了，很多日本人都買不到，或者很多日本人都放棄了（苦笑）。我們也不會去排隊搶購，最多可能上網買而已。 香港都就快新年了，我比較想念香港新年的美食。日本新年其實只是吃蕎麥麵，年糕，おせち而已（おせち是冷冷的食物，用便當盒放著，很多人新年都會吃的）。其實日本新年真的很冷，所以我很想念香港熱辣辣的美食。

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慧ちゃん（專頁：慧ちゃん的日本奮鬥育兒日記） 嫁到日本的80後港媽。經歷了1年多的全職媽媽生活後, 最近重踏職場成為working mama了！在沒人幫忙的情況下每天都與育兒，家務及工作奮鬥中。夢想是希望兒子能有個無比快樂幸福的生活。

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