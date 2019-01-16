【親子理財】兒童亂嘟八達通　父母增值不解釋養成錯誤消費觀念

電子貨幣大行其道，利用信用卡、手機APP付款結帳已經是大勢所趨，在未來下一代的經濟體系中將擔任非常重要的角色。在香港廣泛流行22年的八達通，已經成為了最普及的電子貨幣，衣、食、住、行通通都都可以用八達通結帳，的確方便。小朋友年紀少少，父母已經讓他們擁有八達通，最近玩具界更有一款模擬「八達通」拍卡機大受歡迎，「嘟」卡動作深入民心。親子理財專家爸爸李錦，發現小朋友已經習慣了「嘟」卡，情況就如大人習慣使用信用卡一樣，但在電子消費的過程中，會令人失去了現金交易帶來的肉赤感覺，而理財知識薄弱的小朋友，更會誤以為一卡在手錢便自然來，可以隨意購物，缺乏認真思考是否應該買的過程，養成有問題的消費習慣。 今集李錦對小朋友不節制使用八達通的情況，教大家如何糾正小朋友亂「嘟」八達通習慣，為家長提供9個貼地建議。 攝：鄧倩螢、朱潤富 攝錄及剪接：李紫銘

今集探討問題： 1.小朋友看到可以用八達通消費的拍卡器，例如「扭蛋機」、「汽水機」、「零食機」及便利店等，想要的物件便自行用八達通消費，誤以為「嘟」幾多錢也可以，一卡在手就可以任意滿足消費慾望，沒有認真考慮是否應該買，養成有問題的消費習慣。 2.當小朋友的八達通內金額出現負數時，又要求父母「增值」，父母有求必應而又不作解釋時，令小朋友的理財意識變得模糊不清。 3.父母給八達通的原意是讓小朋友乘坐交通工具，又或是作為學校要求學生上學放學時「拍卡」的出勤紀錄之用，但最後小朋友卻「係又嘟唔係又嘟」。到底家長應否禁止子女使用？

李錦理財錦囊：

●首先向小朋友訂立使用八達通的規矩 ●清楚說明八達通只作是乘坐交通工具之用 ●其他時間由父母保管八達通 ●需要增值時家長可讓孩子拿著實際的100元現去櫃檯增值 ●讓孩子向店員提出增值100元的要求 ●助孩子了解明白增值過程 ●跟小朋友訂立一星期增值一次的規則 ●向小朋友說明提早用完100元，父母在下星期增值日前也不會再替他增值 ●當小朋友主動提出要使用八達通時，便是作出理財訓練的時間，家長可把握機會向子女灌輸理財知識

親子理財專家-李錦 關於李錦 「兒童及青少年理財教育推廣基金」聯合創辦人及導師兒童、青少年理財教育博士生，兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士，墨爾本大學經濟學士青少年理財教育導師於2016年8月發佈「家庭教化與青少年理財關係」研究調查報告，對家庭理財和青少年的理財態度和行為進行分析和提出建議著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》等前投資銀行理財及結構產品發行人，證券策略師 場地：童書館My Storybook

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