【代做功課】家長淘寶廉價請槍代做勞作 　40元起即日完成水準高

大家還記得早前的一個精靈寶可夢填色比賽，由於得獎作品水準之高引起不少網民熱議，其中更有人更質疑得獎作品並非出自小朋友手筆，而是家長或其他人「代畫」！到底代畫是否一件很常見的事？又是否容易找到人幫手？代畫水準又是如何？ 記者以精靈寶可夢填色比賽作測試，在淘寶找來「槍手」代畫，對方收費90元人民幣連運費，不用半日就完成，兩日直接寄到香港。在淘寶有另一間專做代畫及做勞作的畫室更向記者表示，平均每星期接到兩位香港家長的訂單，要求代畫畫或做勞作，可見情況相當普遍。

淘寶畫室：平均一星期兩個香港客

會幫小朋友代畫的不一定是父母或畫班老師，淘寶也有各式各樣的代畫工作室為家長「解憂」！而且這些代畫工作室的客源似乎不少，評價也很多，由畫作到立體勞作都可以代做。記者以香港家長身份詢問代畫情況，發現香港怪獸家長市場原來很大，其中一間代畫工作室更直言：「幫過很多香港客戶，平均一星期有兩個！」

記者委託淘寶畫室代畫的成品圖。

代畫40人民幣有交易 即日起貨

為了更清楚了解整個「代畫」市場，記者透過微信詢問畫室價格，結果發現淘寶的標價只供參考，很多時都是直接和畫室溝通，由家長提供大約的委託內容，然後畫室便會報一個實價。

記者以精靈寶可夢填色比賽為委託內容查詢，畫室報價大約在80至90元人民幣之間（連運費），而內地寄件至本港順豐站收約40人民幣，扣除運費計算，對方實際收益只有約40元。為了測試畫室水平，記者於1月18日中午時段，委託畫室完成上述填色比賽，收費90元人民幣，結果當日晚上即收到畫室通知完成，會於翌日出貨。

畫室相當專業 不包得獎包用心

整個代畫過程，對方每一個細節都問得很詳盡，在確定記者付款後，畫室由紙質，用的顏料客人都可以要求！如果不太懂，他們更會提供意見，以今次委託的精靈寶可夢填色比賽為例，記者透過微信把參賽圖檔傳給畫室，要求跟原稿以彩色列印及「Ａ4」尺寸，並以木顏色筆完成作品，結果畫室馬上查問想用油性還是水溶性木顏色筆，記者隨便答了油性，畫室便建議選用水溶性效果會更漂亮。

在對話期間，記者有意無意地多次提及是用來參賽並希望得獎，而畫室似乎亦知道怪獸家長心態，強調「不包得獎，但包用心」，還追問填色比賽上的精靈，跟動畫顏色上還是自由發揮，最終記者要求如下：

1.彩印比賽填色比賽，選用硬身Ａ4紙

2.選用水溶性木顏色筆

3.角色跟原作上色

4.以12歲小朋友角度入手，用色可以複雜立體一點，有陰影

四層包裝送港成品高水平 代做工作室不單做畫作

畫室於1月19日出貨，記者於1月21早上便己經收到畫作，而且當中隔了一個星期日，假如有需要的家長於工作天內委託，很有可能１日後就可以收到作品，相當有效率。在收到畫作後，發現畫作的水平相當高，畫功不錯，陰影顏色深淺都相當用心，連地板上反射的影子也畫了出來，背景更自由發揮加了一個「精靈球」，可媲美比賽獲得三獎的得獎者作品。

以防弄皺畫紙，對方把作品包裹得相當精細，合共有四層，包括順豐膠袋、俗稱「啪啪紙」的氣珠膠、一個粗膠管以及一張油紙，記者逐一拆開後發現整張晝作也保存完好，沒有任何摺痕。

完成交易後，記者再查詢該畫室會否提供畫作以外的代做服務，例如手工勞作，畫室表示可以，並有一系列過往作品可以參考，不過手工勞作收費較畫作高，約200元人民幣連材料及運費。

家長代子女做視藝功課

除了上網「請槍」之外，也有家長出手幫子女完成視藝功課。有兩名子女就讀小學的家長對記者表示，子女的視藝科功課一直由他代勞，包括畫畫及勞作，很多時校方也要求學生在家中完成，在5年來就代子女做過四川臉譜、環保車、水果素描等，「他們每日7、8樣功課，又要溫默書、應付測驗考試，若再花時間做勞作，就不用睡了，惟有幫他們完成。」他指自己不擅長畫畫及勞作，也不想花太多時間在這方面，但又擔心會影響他們的視藝科成績，也感到無奈。

他更表示曾聽聞有家長在網上「請槍」代做勞作，而且作品水準也高，但他也不讚同這個做法，而且覺得做得「太靚太精緻」也超出同齡孩子的能力，老師會看得出。

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