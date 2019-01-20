【電子童書】就算不去圖書館都應該擁有圖書證的理由│Mommy Amy

無論你係公共圖書館的常客還是連區內圖書館位置都不確定的稀客，今日Mommy Amy 都想與大家推介一個最近才發現的服務。

安在家中便能使用公共圖書館的借閱服務

公共圖書館有電子書的借閱服務不算是新鮮事，但之前我一直以為只有適合成人的書籍，但原來兒童的閱讀資源亦不少，今日便來推介兩個適合幼小中學生的電子閱讀資源，只要憑有效的香港公共圖書館圖書證號碼便能線上瀏覽或下載，即使用手提電話都可以閱覽，十分方便！

推介一：Tumble Book Library 有聲兒童書籍圖書館 Tumble Book Library 提供不同程度的英文有聲圖書資源，而且無論是繪本還是大孩子閱讀的章回小說，大部份都提供有聲功能，而且題材多元，種類亦橫跨文學及非文學類，總有一本適合自己小朋友閱讀。更強勁的是，連法文及西班牙文都有，是小朋友初學外語的好幫手！ 適合年紀：學前至小學 網址

推介二：HyRead 電子書 HyRead 電子書庫主要提供台灣出版的中文圖書，雖然書目較多為適合成人的書籍及雜誌，但其實它的兒童資源亦很豐富，除了有受小學生歡迎的兒童文學小說、能夠廣闊知識的兒童百科，亦有不少適合幼稚園學童的繪本及圖鑑。另外必推介的是，這裡亦有不同的親子教養書藉，無論孩子還是父母都可以透過電子書增添知識。平台的介面設計亦方便使用手提閱讀，令讀者可以做到「一機在手便可書不離手」。 適合年紀：學前至中學 網址 好消息：今個月香港公共圖書館便在推廣電子書，由即日至1月31日，只要你身在香港境內，於推廣期內無需登入圖書館帳戶亦可同時下載及無限次續借「e閱讀小站」標籤下的40本書籍，即使未有圖書證都可以體驗閱讀電子書的樂趣，大家可以把握機會一試。

其他推介： Scholastic GO! 一個適合中小學生做project 時尋找資料的好地方，無論是科學還是人文歷史，這個英文百科全書電子資料庫都十分有用，而且還會將資料分成不同的深淺程度，學生可因應自己所就讀的年級去選取，以更貼近學生的理解程度。同時每份資料頁底還會教導學生如何正確撰寫參考資料的引用，十分貼心。 BookFlix 是一個專為老師提供的教學資源，但家長亦可以同樣適用，它將有關不同主題的圖書預先配對，一本故事書作品搭配一本生活知識圖書，方便老師或家長可以為孩子閱讀完圖書後作延伸介紹，十分實用！ 香港公共圖書館的資源甚多，大家不妨多加利用，事不宜遲，立即先去申請一張圖書證吧！ 圖書證申請方法

為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」平台支持和諧之家，捐款$214，香港01送您兩 張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日期 ： 1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10083