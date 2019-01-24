大人、小孩都在忙　分享7項如何安排時間｜失敗媽媽之日常

最近有電視節目談到孩子三歲未滿，就忙得團團亂的，成為了家長熱話。 天呀！每天都有不同的人告訴你，要把時間分在這事、該事，把時間分給這個人、那班人。報這班、去共學、在家訓練孩子自理、分時間給家人朋友……活在香港，就是忙。 【編按：作者為媽媽Carrie】

（GettyImage） 我們家都一樣忙的，但忙，都可以忙得有力量、有方向吧？ 我是全職媽媽，大部分時間我都和陳皮的生活連在一起，有孩子的媽都知道如果24小時以孩子為中心，你的人生會變得十分痛苦。但媽媽我不想把太多的責任外判，因此除了他到「愛童行」兩小時多的上學時間外，其他的時間主要都和我一起生活為主。

既然這樣，我是如何安排孩子的學習、玩樂和作息，又如何分時間給自己呢？ 我沒有規條，只有這些原則，每天就是因應情況和這些原則而計劃好行程和時間表。生活一開始有衝突，要作出決擇時，我就會自己重溫這些原則去做決定。

（GettyImage） 1. 認識我們一家的朋友都知道，我們一直都不希望信仰只是掛在口邊。因此，我的時間會先給予我們最重要的天父。陳皮媽十分重視每周交給天父的時間。一家人在教會、在家中恆常聽聽聖經中最有智慧的故事，把心事和感恩的事都祈禱交給天父，不只提醒我們每天學做更美好更有愛的人，更能一步步成為天父更親密的朋友。作我們的孩子，長大後他有自己選擇信仰的權利，但自小我們希望讓他了解和認識爸媽選擇成為基督徒的每個微小原因，長大後自然懂得尊重自己和別人的信仰。我很喜歡聖經能作我們一家教養和生活路上有清晰而有理據的指引，讓我和老公在面對問題、還有面對社會上多變而無所適從的風氣時，不至於只有二人在自己角度去吵，思考時總是有一盞明燈照常我們一家的心房。 2. 然後，給予一部分時間在我們需要找家庭收入的工作。因此，孩子會跟着我補習、跟着我創業和不同的人見面。閒時，我會和他分享很多爸爸和媽媽在工作的故事，讓他知道我們的工作不只為了賺錢，而是美好而有使命的。

（GettyImage） 3. 跟着，我會分給家庭事務。結婚早期，我很抗拒某些家務。洗廁所、換床單、抹地、洗碗、清潔一些家電、燙衣服……簡直是要了我的命。生小孩後，來吧來吧！這些不只難不到我，還和孩子十分享受每周進行這些工作呢。家庭的瑣事令家長和孩子活得更真實和腳踏實地，更是最好的腦袋休息時間！ 4. 接着，時間少不了每周都分一點給我們社區上的鄰里。鄰里包括不同群體認識的知己、社區上不認識但有感動去了解和支援的人。我深信孩子不到三歲，和我持之以恆地走到社區，跟無家者、缺乏愛的小孩、殘障之家、特殊需要群體做朋友，這不是「可以做的事」，是「一定要做的事」。這不是為了突顯自己一家有愛心，而是上天讓我們這一家身體和經濟上豐足，心靈上一定有很多的缺失和需要學習的東西而未必自知，通過認識社區上這些鄰里，和他們做朋友，我們支持了他們缺失和需要的同時，他們反而通通醫治了我們心靈上看不到的毛病呢。 5. 還有，給予家人的共同回憶時光。這個世界有很多很美麗的地方，分一點時間和家人去看、去遊歷，相信是人生中其中一個重要的夢。還記得，最怕大自然卻和不到兩歲都孩子一起一家去露營、畏高卻陪我們坐摩天輪的爸爸，為了圓孩子的心願的同時，都是我們最美的回憶

6. 不能忘記給予自己的休息、思考、放空的空間。朋友、另一半、孩子、爸媽不論有多好，我們都需要單獨一個人的時光，享受一個人的自己多麼的重要呀！

7. 最後，如果有時間，給予我們生命中的熱情、自我提升、不斷學習的地方。看看書、彈彈琴、胡亂下廚，是我最喜愛的活動。而我孩子，差不多，都是看書、亂煮和吃吃吃。爸爸呢？應該就只在廁所靜靜看書吧。（殊……）

而我們很多時沒有外出的周日下午，就是在同一屋簷下，三人就是各自做着這幾款喜愛的事情了。

每個家庭都有不同的原則，不要讓別人成為你忙的理由，讓我們從心去成為時間的主人吧。

失敗媽媽之日常（專頁：陳皮下廚）



一位平凡的基督徒全職媽媽Carrie，讀了教育碩士、上過無數教師培訓課程，本著以主耶穌為榜樣，以為可以理想化教養孩子，但低估了自己的不完美，以致每天育兒和教養都充滿血淚和笑料。現為小島學園董事，育有一子陳皮。

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