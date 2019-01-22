【大掃除】以環保酵素清潔家居　野人：小朋友放入口都冇問題

年廿八，洗邋遢，大家開始大掃除了沒？是否已準備好一堆不同用處的清潔劑？環保達人「野人」莫皓光教大家，只需運用3種材料便能製作一種萬用清潔劑「環保酵素」，一支搞掂家居清潔！

外號「野人」莫皓光。

熱愛自然的野人，在山邊的村屋和老婆、兒子一家三口過着簡樸的生活。臨近新年，野人一家也會到親友家吃團年飯、到處拜年，而他也想趁機稍為整理和清潔家居。不過對於市面不同的化學清潔劑，他卻認為是「愈是清潔，間屋就愈毒」。

在野人的家中，不難發現在地上擺放了幾個大水樽，盛着像是廚餘的東西。野人把蓋子打開，卻傳來陣陣橙香味，原來這是環保酵素。製作的材料天然，而且很簡單便能得到，步驟也是極其簡單，「因為材料天然，即使小朋友誤服都沒有問題，全支酵素都可以放入口」。