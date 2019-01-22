【大掃除】以環保酵素清潔家居　野人：小朋友放入口都冇問題

年廿八，洗邋遢，大家開始大掃除了沒？是否已準備好一堆不同用處的清潔劑？環保達人「野人」莫皓光教大家，只需運用3種材料便能製作一種萬用清潔劑「環保酵素」，一支搞掂家居清潔！
攝影：鄧倩螢
外號「野人」莫皓光。
熱愛自然的野人，在山邊的村屋和老婆、兒子一家三口過着簡樸的生活。臨近新年，野人一家也會到親友家吃團年飯、到處拜年，而他也想趁機稍為整理和清潔家居。不過對於市面不同的化學清潔劑，他卻認為是「愈是清潔，間屋就愈毒」。
在野人的家中，不難發現在地上擺放了幾個大水樽，盛着像是廚餘的東西。野人把蓋子打開，卻傳來陣陣橙香味，原來這是環保酵素。製作的材料天然，而且很簡單便能得到，步驟也是極其簡單，「因為材料天然，即使小朋友誤服都沒有問題，全支酵素都可以放入口」。
野人示範用酵素清潔兒子在戶外的兒童馬桶，還笑稱兒子最愛在庭院望着山使用此物。
建議使用芸香科果實
野人教路，製作的素材以芸香科的水果皮較好，例如香橙、柑橘、柚子，因為發酵的時候產生的氣體較少，而且氣味較為可親。「我也試過放菠蘿、蘋果，甚至放條菜心落去，氣體會較多，而且氣味較為刺鼻。」他指，在發酵的過程中，混合物會產生氣體，因此每天需要打開瓶蓋釋放氣體，「芸香科材料大概2至3星期左右就開始沒有氣體，那就不用再開瓶蓋。如果放在陽光底下，會加速發酵的過程，可能一天就要打開瓶蓋2次。如果幾天都忘記了，便有可能爆開」。
準備及份量
「製作酵素，可以完全用完一個橙。」如把一個瓶子分為17等份，即3份橙皮、1份糖、10份水、3份空氣。容器可按日常使用的份量準備。糖不論是白砂糖、黃糖都可以。而水也不用煮滾，水喉水亦適用。
製作步驟、用法及注意事項
為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」平台支持和諧之家，捐款$214，香港01送您兩 張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日期 ： 1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10083