【農曆新年】可愛小豬陪你過新年　六大好玩好食商場活動推介

1. D·PARK遊世界 日本新年祭

這個日本祭典及特色街道場景提供不同「食玩買」地道體驗，包括三大旅遊打卡位—大型鳥居、不同設計的日式和室、和服體驗；「日本美食市場香港站」近二十個攤位售賣日本空運料理及和式小食；並於場內擺設多個日式攤檔售賣自家設計的精品。同時更邀請到日本國寶級和服設計大師冨田伸明先生 (Mr. Tomita Nobuaki) 到場，展出多套巡迴世界各地、屬頂級設計的和服，讓人大開眼界。同場設有九款日本傳統遊戲攤位。

神社烏居：

不同設計的日式和室：

家庭式和服體驗：

大家可參加和服體驗，著上和服在新年祭場景之中游走，恍如置身日本街頭。和服有男女裝成人及小童款式，一家大小、男女老幼都可體驗日式傳統造型服飾。

地點：D·PARK 愉景新城L1層

費用：$180/套 (30分鐘)；$420/套 (120分鐘)

按金：$400/套

對象：3歲或以上/成人

尺寸：成人男、女裝/小童3-4歲(85-100cm)；5-6歲(100-115cm)；7-8歲 (115-125cm)

日本新年祭經典遊戲

只需以$30購買遊戲券，或以$300購買遊戲卡即可體驗多款攤位遊戲,包括撈財運金鴨、幸運抽獎、新年發發發閃燈及鬥智鬥力過三關等。

+ 7 + 6 + 5

日本美食市場：

+ 17 + 16 + 15

日期：即日起至2月17日

地點：D·PARK 愉景新城

2. 《豬事如意》賀新年 巨型飲茶點心

「飲茶」文化不單志在飲飲食食，更重要的是與親戚朋友相聚的快樂時光。今個新年，朗豪坊將傳統茶樓掃上少女粉紅色，變身《豬事茶居》，有不同打卡位及互動遊戲：

《豬事如意》有獎遊戲

在商場消費滿HK$500，即可參加「步步糕陞」及「蒸蒸日上」遊戲各一次，更有機會贏取餐飲禮券！

《豬事如意》賀新年詳情

日期：即日起至2月17日

開放時間：上午11時至晚上11時（2月1至4日延長至凌晨1時）

入 場 費：全免

地址：朗豪坊4樓通天廣場

查詢電話：3520 2800



「步步糕升」及「蒸蒸日上」遊戲詳情

日期：即日起至2月17日

開放時間：上午11時至晚上11時（2月1至4日延長至凌晨1時）

地點：朗豪坊4樓通天廣場

參加辦法：於場內即日消費滿HK$500即可換領「豬事茶居點心卡」乙張，手持遊戲卡即可參加「步步糕升」及「蒸蒸日上」遊戲各1次，成功挑戰滿指定分數，即可獲贈餐飲禮券！數量有限，換完即止！

3. 新春豚圓櫻花園

日本不倒翁達摩不同顏色有不同寓意：金色是「金運獲得」、藍色是「學業成就」、粉紅色是「戀愛達成」、紅色是「好運平安」、綠色是「身體健康」以及紫色是「貴人相遇」等等。荃灣廣場5樓太空樂園設有5大祈福打卡位，包括逾13米長的「粉櫻步道」、6米高的「巨型祝福塔」、「祈福祝願寺」、「幸福甜蜜池」及「光影神社」：

+ 3 + 2

開放日期： 即日起至2月17日

開放時間： 上午10時半至晚上10時

開放地點： 荃灣廣場L5 太空樂園

4. 萬樂珠「新春遊樂園」

場內設有豬來運轉摩天輪及金銀滿屋小豬火車拍照區之外，更特設盤滿缽滿萬樂豬玩樂區及得「珠」應手賀新春遊戲區。同場又會有萬樂珠期間限福袋出售，顧客可一邊欣賞場內可愛的主題裝置，一邊選購自己愛吃的萬樂珠糖！ 日期：即日起至2月19日

時間:上午 10 時至晚上 10 時

地點：1樓中央廣場

新春遊樂園遊戲 顧客只需要消費滿港幣$300，即可換領遊戲通行證一張，可免費參與盤滿缽滿萬樂豬玩樂區及得「珠」應手賀新春遊戲區一次，試玩2米高的萬樂豬滑梯，更可於滿載金元寶及彩色萬樂珠攬枕的巨型全盒中自拍。得「珠」應手賀新春遊戲區亦設有兩個不同的小遊戲，贏取無上限的萬樂珠。 日期：即日起至2月19日

時間：中午12時至晚上8時半

地點：1樓中央廣場

5. 「全家福」攝影體驗

黃大仙中心北館全新裝潢的祝福閣，引入剪裁舒適的中國服飾供一家大小租借作「全家福」攝影體驗，讓一家四口齊換上新春造型拍攝別具特色之照片，盡享「全家福」攝影之樂，為新一年留下美好回憶。消費滿指定金額即可享 4 小時免費體驗及附送相片兩張作留念。 報名日期：即日起至3月31日

活動時間：上午 11 時至晚上 7 時

活動地點：黃大仙中心北館祝福閣(G01A) 詳情：顧客於黃大仙中心即日電子消費滿 500 港元或以上，並出示該商場之不同商戶發出之機印發票正本最多 3 張，即可參加「全家福」攝影體驗 1 次及附送相片兩張。每次最多 4 位參加者可免費借用中國服飾。

+ 2

6. 微型豬寶工作坊—自製迷你豬仔戒指

將軍澳PopCorn的「朝氣勃勃∙吉豬拱照」除了有八大「萌豬」打卡位，在2月3日亦會舉行兩場「微型豬寶工作坊」，由微型藝術家李嘉蓮(Vivian Lee)教授利用黏土來製作迷你可愛的「拜年豬戒指」、「桔桔豬戒指」及「豬仔流沙包」等微型手作，用作擺設與送給親友都意頭十足，讓福氣豬仔陪大家歡渡肥年！ 工作坊詳情

日期：2019年2月3日

時間：下午2時半至3時半（拜年、桔桔豬戒指）、下午4時至5時（豬仔流沙包）

地點：PopCorn一期一樓中庭

參加方法請參閱官網