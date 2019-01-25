【農曆新年】新年習俗繪本　自製豬仔錢箱　三代同堂模型開箱試玩

新年時到親友家拜年，少不免買些禮物互送以表心意，除了曲奇和蛋捲，還有其他選擇嗎？以下介紹三款與新年、豬相關的玩具，分別是農曆新年習俗繪本套裝、迷你小豬錢箱DIY和三代同堂「團圓‧團年飯 」模型。三件玩具分別有教育、理財和裝飾功能，適合不同年齡階段的小孩。

你還記得新年傳統習俗的由來嗎？為甚麼新年時要貼揮春、燒炮仗呢？由幼兒教育服務團隊Learning Time推出的Chinese New Year Package 農曆新年套裝包含一個8吋大的多多毛公仔及一本講述農曆新年傳統習俗由來的繪本，爸媽可以利用兩件教材向小孩講述習俗的由來，又或利用家中的玩偶來玩角色扮演遊戲，讓故事更生動。

每逢新年，小孩都收到很利是，爸媽們除了幫小孩儲起，今年不妨趁機教小孩理財和儲蓄的觀念。由4M創意教育玩具出品的迷你小豬錢箱可以自行DIY，它提供的5色顏料覆蓋性高而且快乾，即使畫錯了也容易修正。雖然現今流行使用電子貨幣，但實體貨幣更能讓小孩學習理財觀念，相信一個自行設計的儲錢箱，可更吸引小孩在日常生活中存錢。

「團圓‧團年飯 」、「舞龍賀歲」模型

新年是一家人團聚的好日子，今年LEGO推出首次推出亞洲別注版積木模型，兩款模型以農曆新年做主題，分別是「團圓‧團年飯 」和「舞龍賀歲」，前者是三代同堂齊聚首在中式大宅吃團年飯，大宅設計精美，不但有很多全家褔照片和賀年祝福字句，台上亦放滿了充滿新年意頭的賀年菜式，大人小孩砌完後更可送給長輩。

而「舞龍賀歲」的舞龍不但栩栩如生，攪動後面的把手時，舞龍更會上上下下地郁動，可謂睇得又玩得！

參考售價：HKD559.9

購買點：LEGO® Certified Store、香港玩具反斗城、各大百貨公司