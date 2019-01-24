【農曆新年】玩具車場　扮消陪員　4間童趣髮型屋推介

農曆新年傳統習俗多，其中一項是年初一至初十五都不能剪頭髮，因為「髮」與「發」同音，華人認為新年期間剪髮就等於剪走「發財」，未來一年都沒有財運，因為華人都習慣在年末先理髮，避開禁忌之餘也可精精神神的去拜年。對大人來說剪頭髮當然沒甚麼問題，但有些小孩卻對剪頭髮十分恐懼，又或不願坐定定，讓髮型師十分為難。以下4間髮型居以招待小孩為主，環境設計均十分童趣，相信可吸引小孩乖乖坐定剪頭髮。

免費玩電動車—ONE Quick Trim單剪屋 單剪屋只提供剪髮服務，店內有兩部玩具車造型的剪髮椅，小孩剪頭髮時可以想像自己是個小小車手。剪髮區旁邊還有一個小小賽車場，小孩在等待時或剪頭髮後都可以免費享用。 小孩剪髮價錢：原價$90，即日起至年三十$100

地址：新蒲崗爵祿街21B地下 (10:00-8:30)

*不需預約

（照片由莫莉提供） 親子剪髮屋—緣來有髮剪 這間髮型屋其實主要為媽媽服務，不論是全職還是在職媽媽，上髮型屋剪頭髮或轉個新造型都是很奢侈的事，因此老闆特別把髮型屋設計成遊樂場一般，讓媽媽可以帶同小孩一起光顧，當媽媽理髮時，小孩可以在一旁自得其樂，扮作小小消防員、砌積木或滑滑梯。 緣來有髮剪體驗店

小孩剪髮價錢：$188（新年期間不加價）

地址: 九龍荔枝角長沙灣道883號億利工業中心9樓902室

預約及查詢：6295 0918

（照片由莫莉提供） 走進童話世界—Magic Mirror魔髮鏡兒童髮型屋 Magic Mirror是一間走童話風格的兒童髮型屋，店內的剪髮椅都是旋轉木馬的造型，更有一張是非常高大的長頸鹿椅，相信小孩看到都會急不及待想坐上去。除了坐椅吸引，鏡前也有一部電視機可以播放卡通片，店內亦有大量玩具，如畫板、玩具琴等等，小孩在剪髮和等候期間也不會覺得沉悶。 魔髮鏡兒童髮型屋 Magic Mirror Kids' Hair Salon

0至14歲剪髮造型價錢：$350（新年不加價）

地址：告士打道311號皇室堡218號舖

預約及查詢：2882 2118

飛天豬髮型屋—PRIVATE i GARDEN Kids Salon 這家髮型屋分別在銅鑼灣、尖沙咀和九龍塘有三間分店，三間都以可愛的飛天豬為設計主題。除了一般洗剪吹服務外，還有電、染髮、護理和美甲等服務，而且均使用小孩專用的產品。 PRIVATE i GARDEN Kids Salon

8歲以下小孩剪髮價錢：$350

地址：香港銅鑼灣恩平道28號利園2期2樓230號舖

預約及查詢：2618 2330