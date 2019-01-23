網上有家長鼓吹「零針」入學　倡自簽紀錄報考幼稚園

近日，有「素人父母」群組家長建議用「自簽紀錄紙」代替針卡方式報考幼稚園，幼稚園校長則建議家長注射防疫針保障學童健康。有外國駐院醫生主理的專頁「醫學治眼」亦質疑家長「自簽疫苗紀錄」的做法，直指「跟竄改醫療紀錄有什麼分別呢」。 另外，在網上再度瘋傳「香港免疫針關注協會」在2014年製作的「免疫針絕對安全保證書」，鼓吹「零針」入學的家長不信任疫苗的效用，並要求醫生簽署以承擔打針後一切風險。兒科醫生表示尚未收過類似「保證書」，不過提醒倘若不注射預防針的孩子愈多，愈大機會帶來疾病的社區爆發，猶如去年美國和沖繩的麻疹爆發。

「免疫針絕對安全保證書」英文版本。(網上圖片) 「素人父母」主張不打針、不用藥，只用自然療法、順勢療法等模式養育子女。而有不相信免疫針功效的組織「香港免疫針關注協會」亦主張為小朋友「零針」入學，即是由子女出生起，便不為他們注射任何防疫針，例如卡介苗、乙型肝炎、白喉、破傷風、小兒麻痺、肺炎球菌、百日咳、麻疹、水痘等等，在2014年更草擬了一張「免疫針絕對安全保證書」，要求醫生在為小朋友打針前，先要保證負起日後可能誘發專注力不足及過度活躍症（ADHD）、哮喘或濕疹的醫療費和日常生活費用。 此「保證書」近日再度在網上瘋傳，引起不少父母和醫學專頁譁然。專頁「山地媽」直斥「大家嚟睇下啲素人父母痴線到咩程度」，而專頁「醫學治眼」以標題表示「香港好危險」。

+ 2

元崗幼稚園呂麗紅校長。 幼稚園校長：「自簽」做法是瞞騙心儀學校 曾在私立幼稚園任職、現為元崗幼稚園（該校參與優質幼稚園教育計劃）校長的呂麗紅表示，以前在名校任教時，的確需要家長出示針卡，如發現漏打、沒打疫苗的情況，亦會追問家長原因，以及何時補回注射。當她2009年出任元崗幼稚園校長時，她仍有要求家長出示針卡，惟近年政府護士到校為學童注射時，表示家長報名時提供的針卡並不是最新版本，而且學校也沒有專業知識查看，建議學校在護士到校前才需代收針卡。因此，現時學校並不需要家長在報名時提供針卡。 對「零針」入學的學童，她認為入學前的防疫針是保障學童的健康，「部分疾病會損害他們的腦部發展」，故支持家長為子女打針。呂校長有鑑去年流感爆發，有導致學童死亡的個案，該校也加入了「學校流感疫苗接種計劃」，給學生注射流感疫苗，期望為他們帶來更高的保障。 而九龍真光中學（幼稚園部）總校長李伊瑩指，校方收集同學「針卡」，是為了給衞生署檢查同學接種疫苗情況，而校方更不會因為沒有出示針卡而不取錄小朋友。

兒科醫生陳欣永。 兒科醫生：家長可簽「拒絕接受治療同意書」 兒科醫生陳欣永表示，沒有收過家長的「保證書」，惟知道有少部分家長選擇不為子女注射疫苗。在醫生的立場，他們並不會強逼家長必須為子女打針，但亦會以中立角度，向家長解釋疫苗的作用是保障小朋友的健康。假如家長仍是堅持，醫生會在排版上寫明，或是請家長簽署一份「拒絕接受治療同意書」，表示他們明白不打疫苗的潛在風險。 不過，防疫針是為了減少傳染病人傳人，並在社區上爆發。若更多人拒絕注射疫苗，便有更大機會感染傳染病。當他們染病，便會傳給他人，增加社區爆發的風險。「就以麻疹為例，部分地區多了小朋友沒有注射任何疫苗，令當地麻疹的發病率比以往高。這與沒有接種疫苗，是有直接關係。」陳醫生補充說，目前香港的麻疹疫苗接種率仍處於高水平，但日後沒有注射疫苗的小朋友增多了，無疑會增加患上此類疾病的機會率。

藥劑師：沒有證據指疫苗導致ADHD

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，現時沒有證據指出兒童在注射任何疫苗後，會導致他們患上ADHD（專注力不足及過度活躍症）。他指出，兒童出現ADHD有3種原因，一是父母遺傳，「只要父或母其中一方有ADHD，便有一半機會遺傳得到」；二是父母吸煙、酗酒，亦會影響小朋友的發展；三是嬰兒早產，或是出生時體重太輕，便有機會日後出現ADHD的狀況。以上三個原因，亦與注射疫苗無關。